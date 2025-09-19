Hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Dự kiến sẽ có khoảng 400 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn được chi hỗ trợ cho 425 cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Sáng 19/9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã thông tin báo chí về việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 17/9/2025 của Chính phủ.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định việc chi trả sẽ hoàn thành trước 1/11/2025.

Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trong quá trình triển khai Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Tổng Liên đoàn nhận được ý kiến phản ánh của các cấp công đoàn đề nghị cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng được hưởng chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67.

Do đó, Tổng Liên đoàn đã có công văn gửi Bộ Nội vụ chính thức kiến nghị bổ sung cán bộ công đoàn chuyên trách ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ vào nhóm được hưởng chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67.

Sau một thời gian nghiên cứu, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Công văn gửi Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương và gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để xin ý kiến vào nội dung Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ làm cơ sở để hoàn thiện chính sách.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nghị định 07 quy định các chế độ chi trả chậm nhất là 1/11/2025 (còn gần 2 tháng). "Đây là quyền lợi chính đáng của đoàn viên, cán bộ công đoàn nên Công đoàn sẽ đôn đốc làm sớm để công đoàn cấp cơ sở làm việc ban hành quyết định thôi việc hoặc nghỉ việc trong tháng 10 và chi trả trong tháng 11", đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết.

Đại diện Ban Công tác Công đoàn cũng cho biết, trong số 511 người có nguyện vọng nghỉ việc có 425 người đủ điều kiện được hưởng chế độ theo Nghị quyết 07. Dự kiến tổng số tiền chi cho nhóm này hơn 400 tỷ đồng. Ngoài chính sách hỗ trợ tài chính, nếu đối tượng có tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng thêm chính sách trợ cấp thất nghiệp và hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm...

Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về chính sách hỗ trợ cho cán bộ công đoàn theo Nghị quyết 07.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, muộn nhất là sáng 20/9 sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện. Trách nhiệm thực hiện là Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố sẽ căn cứ vào hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, quy định của Nghị quyết 07 sẽ tính toán, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để chi trả đúng đối tượng, quy định.

“Tiến độ rất gấp rút, nên Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành tập trung quyết liệt để giải quyết kịp thời, dứt điểm cho các đối tượng được hưởng theo đúng quy định" - ông Nguyễn Xuân Hùng nói.

Trước đó, thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động cho thấy, tính đến ngày 31/8, có 88 cán bộ công đoàn trong cả nước đã được giải quyết theo Nghị định 178.