Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Phùng Linh

Dự kiến sẽ có khoảng 400 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn được chi hỗ trợ cho 425 cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Sáng 19/9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã thông tin báo chí về việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 17/9/2025 của Chính phủ.

tp-tongliendoan-2.jpg
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định việc chi trả sẽ hoàn thành trước 1/11/2025.

Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, trong quá trình triển khai Nghị định 178/2024/NĐ-CP, Tổng Liên đoàn nhận được ý kiến phản ánh của các cấp công đoàn đề nghị cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng được hưởng chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67.

Do đó, Tổng Liên đoàn đã có công văn gửi Bộ Nội vụ chính thức kiến nghị bổ sung cán bộ công đoàn chuyên trách ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ vào nhóm được hưởng chính sách theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67.

Sau một thời gian nghiên cứu, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Công văn gửi Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương và gửi Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để xin ý kiến vào nội dung Dự thảo Tờ trình Chính phủ và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ làm cơ sở để hoàn thiện chính sách.

Theo lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nghị định 07 quy định các chế độ chi trả chậm nhất là 1/11/2025 (còn gần 2 tháng). "Đây là quyền lợi chính đáng của đoàn viên, cán bộ công đoàn nên Công đoàn sẽ đôn đốc làm sớm để công đoàn cấp cơ sở làm việc ban hành quyết định thôi việc hoặc nghỉ việc trong tháng 10 và chi trả trong tháng 11", đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết.

Đại diện Ban Công tác Công đoàn cũng cho biết, trong số 511 người có nguyện vọng nghỉ việc có 425 người đủ điều kiện được hưởng chế độ theo Nghị quyết 07. Dự kiến tổng số tiền chi cho nhóm này hơn 400 tỷ đồng. Ngoài chính sách hỗ trợ tài chính, nếu đối tượng có tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được hưởng thêm chính sách trợ cấp thất nghiệp và hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm...

tongliendoan-1.jpg
Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về chính sách hỗ trợ cho cán bộ công đoàn theo Nghị quyết 07.

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, muộn nhất là sáng 20/9 sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện. Trách nhiệm thực hiện là Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố sẽ căn cứ vào hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, quy định của Nghị quyết 07 sẽ tính toán, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để chi trả đúng đối tượng, quy định.

“Tiến độ rất gấp rút, nên Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành tập trung quyết liệt để giải quyết kịp thời, dứt điểm cho các đối tượng được hưởng theo đúng quy định" - ông Nguyễn Xuân Hùng nói.

Trước đó, thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động cho thấy, tính đến ngày 31/8, có 88 cán bộ công đoàn trong cả nước đã được giải quyết theo Nghị định 178.

Phùng Linh
#Công đoàn #Chính sách hỗ trợ #Cán bộ hợp đồng #Tinh gọn tổ chức #Nghị định 07 #Hỗ trợ tài chính #Chính sách lao động

Xem thêm

Cùng chuyên mục