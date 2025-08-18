Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Ban Bí thư Trung ương Đoàn thăm, tặng hoa chúc mừng các đơn vị thuộc Bộ Công an

Châu Linh - Công Hướng - Xuân Tùng
TPO - Ngày 18/8, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tới thăm và tặng hoa chúc mừng các đơn vị thuộc Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng 18/8, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tới thăm và tặng hoa chúc mừng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an.

Tiếp đoàn, có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an; Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân.

Tại buổi gặp, anh Nguyễn Tường Lâm chúc mừng những thành tích và sự phát triển của đơn vị trên hành trình 80 năm với đóng góp to lớn trong công tác chính trị của ngành Công an nhân dân.

Theo anh Lâm, sự phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Bộ Công an thời gian qua đã rất hiệu quả, góp phần vào việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên, cũng như tham gia tích cực vào việc hỗ trợ thanh niên trong quá trình giữ gìn an ninh trật tự.

z6918557802845-3d13d77833746734b1b9f8fcf458316a.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an. Ảnh: Công Hướng
z6918557894461-f0c64a7f0d4ebf31dea914a4e0db392b.jpg
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Thanh niên Công an nhân dân. Ảnh: Công Hướng

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh cũng bày tỏ sự trân trọng, sự tin tưởng của Trung ương Đoàn đã dành cho công tác chính trị, quan tâm chăm lo, xây dựng lực lượng kế cận trong tương lai.

Thời gian tới, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh mong muốn sẽ tiếp tục có sự phối hợp hiệu quả, sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành từ Trung ương Đoàn trong nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa trong thanh niên Công an nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung.

Chiều cùng ngày, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn tới thăm và tặng hoa chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Tiếp đoàn, có Đại tá Bùi Mạnh Tuấn - Trưởng phòng 4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

z6919395265392-5b4ab71bba5082d288fb727b3f5cfbe4.jpg
z6919395062703-5b9c7c3f5715e584724c457fff3cbc79.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn tới thăm và tặng hoa chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Ảnh: Châu Linh

Tại buổi gặp, chị Trang tặng hoa chúc mừng đơn vị nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn cũng gửi lời cảm ơn tới đơn vị vì đã tích cực đồng hành cùng Trung ương Đoàn trong thời gian qua, nhất là trong công tác 35.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Cục C10, Bộ Công an

Cũng trong ngày 18/8, đoàn công tác T.Ư Hội LHTN Việt Nam do anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội dẫn đầu, đã đến thăm và chúc mừng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an, dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND.

tp-xuantung-congan1.jpg
Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy tặng lẵng hoa của T.Ư Hội chúc mừng Cục C10.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

Anh Quy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ và chiến sĩ Cục C10, đồng thời mong muốn thời gian tới, hai đơn vị sẽ có những chương trình hợp tác hiệu quả hơn nữa, đặc biệt trong công tác giáo dục, giúp đỡ phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng.

Cảm ơn tình cảm và sự phối hợp hiệu quả với Hội LHTN Việt Nam thời gian qua, nhất là chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương", Thiếu tướng Phạm Văn Thân - Phó Cục trưởng C10, mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm các giải pháp, mô hình hiệu quả để hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

Châu Linh - Công Hướng - Xuân Tùng
