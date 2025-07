Khởi công 500 căn NOXH đầu tiên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư

TPO - Đây là công trình nhà ở xã hội công đoàn đầu tiên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đầu tư theo Luật Nhà ở.

Sáng 26/7, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đến dự Lễ khởi công công trình nhà ở xã hội (NOXH) cho công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Các máy móc, thiết bị sẵn sàng bắt tay vào thi công dự án.

Dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An được đầu tư bằng nguồn vốn tài chính công đoàn trên khu đất có tổng diện tích khoảng 3 ha tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Dự án do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai theo Quyết định số 655 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án do Ban Quản lý Dự án Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư, với các hạng mục chính gồm: 4 block nhà ở cao 8 tầng, tổng diện tích sàn 38.460 m², gồm 526 căn hộ cho thuê khép kín; 2 nhà xe cao 2 tầng với tổng diện tích sàn 1.200 m². Tổng mức đầu tư là 449 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn có nhà văn hóa, khu thể thao đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

Từ năm 2019, dự án đã thi công giai đoạn 1 với các hạng mục: Nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật xung quanh, nội thất nhà đa năng. Các hạng mục này đã hoàn thành, được bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính bày tỏ niềm vui và chúc mừng công trình có ý nghĩa của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An.

Điều này sẽ đóng góp thiết thực vào việc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng hơn 1 triệu căn hộ; trong đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được giao xây dựng 1.600 căn. Tính đến nay, cả nước đã đạt được khoảng 36% mục tiêu đề ra.

Công trình nhà ở xã hội công đoàn được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế về chỗ ở, hiện thực hóa giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, giúp người lao động yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo, tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để dự án triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn...

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng với trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình và sự nỗ lực của các đơn vị, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao đời sống cho công nhân lao động, phát triển đô thị, cải thiện cảnh quan trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đây sẽ là tiền đề tốt đẹp cho các dự án nhà ở xã hội công đoàn tiếp theo dành cho công nhân, người lao động, góp phần nâng cao đời sống, giải quyết khó khăn về nhà ở cho đoàn viên, công nhân lao động. Qua đó, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, vững bước cùng cả dân tộc trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc".