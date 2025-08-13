Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Quảng Trị xem xét hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho cán bộ sau sắp xếp chưa có nhà công vụ

Hữu Thành
TPO - Việc hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho cán bộ chưa được bố trí nhà công vụ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/8.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII sẽ thảo luận và quyết định 41 báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025.

ky-hop-2-hdnd-tinh-qt-khoa-8-131482025.png
Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII.

“Tại kỳ họp này, UBND tỉnh Quảng Trị sẽ trình dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp, công tác tại trung tâm hành chính cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn”, ông Nguyễn Đăng Quang thông tin.

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, mục tiêu chính sách nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhanh chóng ổn định điều kiện làm việc, yên tâm công tác tại trụ sở trung tâm hành chính - chính trị mới sau sắp xếp.

Theo dự thảo, mức hỗ trợ đối với người chưa được bố trí nhà công vụ là 3 triệu đồng/người/tháng; trường hợp đã được bố trí nhà công vụ là 1 triệu đồng/người/tháng. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trụ sở làm việc mới cách trụ sở cũ từ 50km trở lên (vùng đồng bằng) hoặc 40km trở lên (miền núi, biên giới) sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Số liệu thống kê cho thấy, tỉnh Quảng Trị có 1.690 người thuộc diện hỗ trợ (khối Nhà nước 1.315 người; khối Đảng 375 người). Số lượng cán bộ cấp xã có khoảng cách di chuyển đủ điều kiện hỗ trợ dự kiến khoảng 20 người. Hiện tỉnh có 69 phòng nhà công vụ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 100-125 người; còn lại khoảng 1.590 người chưa được bố trí nhà công vụ. Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến 120 tỉ đồng, trong đó hỗ trợ cho 1.628 người không ở nhà công vụ hơn 119,6 tỉ đồng và hỗ trợ 20 người cấp xã khoảng 480 triệu đồng.

Hữu Thành
