Bắc Ninh tiếp nhận hơn 5,7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai

TPO - Ngày 6/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi). Tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 5,7 tỷ đồng tiền ủng hộ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà cho biết, những ngày qua, do ảnh hưởng liên tiếp của 4 cơn bão, đặc biệt là cơn bão số 10 (Bualoi), nhiều địa phương trong cả nước đã phải hứng chịu đợt lũ lớn, gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản.

Riêng tại tỉnh Bắc Ninh, bão và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn, ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng đến 30 xã trên địa bàn tỉnh; hơn 3.100 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 2.500 ha lúa và hàng trăm ha rau màu, cây ăn quả bị hư hại; nhiều tuyến đê, kè bị sạt lở và tràn cục bộ; hàng nghìn hộ dân bị ngập úng.

Các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương vào cuộc, huy động tối đa nhân lực, vật lực để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống. Có thể nói, hậu quả do bão lũ gây ra là rất lớn, nhiều cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân cần được xã hội chung tay hỗ trợ, giúp đỡ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà tiếp nhận tiền ủng hộ. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phát huy truyền thống đoàn kết của người Bắc Ninh, với tinh thần “Tương thân tương ái”, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh kêu gọi toàn thể các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng nhân dân trong và ngoài tỉnh chung tayủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ ít nhất một ngày lương. Các tầng lớp nhân dân, tổ chức tôn giáo, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ theo tinh thần tự nguyện, tùy khả năng và lòng hảo tâm.

Nhằm khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra và chủ động phòng chống cơn bão số 11, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bắc Ninh tập trung đảm bảo công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo chỗ ở tạm, lương thực, nước sạch, thuốc men cho các hộ dân bị cô lập trong vùng lũ, tuyệt đối không để người dân bị đói, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tại chương trình, có 35 đơn vị đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ với tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.