Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh xử lý cơ sở nhà đất, dôi dư sau sắp xếp bộ máy

TPO - Trước tình trạng số lượng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy còn nhiều, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý, tránh thất thoát, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Theo công điện, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện rà soát, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp. Tuy nhiên, số lượng cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý còn nhiều.

image-4.jpg
Cơ sở nhà đất dôi dư chờ sắp xếp. Ảnh minh họa

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về yêu cầu rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Trong quá trình sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật của Nhà nước. Trường hợp vẫn còn dôi dư thì có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt, quyết định phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí.

Các địa phương cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công theo đúng chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật; công khai thông tin tiến độ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.

Văn Kiên
#Trụ sở dôi dư sau sáp nhập #Cơ sở nhà đất dôi dư #Chuyển đổi trụ sở dôi dư #Sắp xếp đơn vị hành chính

