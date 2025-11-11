Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tạm dừng đề án thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM

Ngô Tùng
TPO - Theo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, việc tạm dừng thực hiện đề án thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là nhằm hoàn chỉnh đề án mới thay thế phù hợp hơn.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có thông báo về việc tạm dừng thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU và Quyết định số 352-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Sau khi căn cứ vào các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc tạm dừng thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 21/8/2025 về thành lập “Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM” tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và Quyết định số 352-QĐ/TU ngày 21/8/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM trực thuộc Thành ủy TPHCM.

Việc tạm dừng nói trên nhằm hoàn chỉnh đề án mới thay thế phù hợp hơn.

Phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình TPHCM tác nghiệp tại một hoạt động của tuổi trẻ thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng theo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, việc sáp nhập, tổ chức lại cơ quan báo chí địa phương khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vẫn tiếp tục thực hiện và hoàn thành theo đúng định hướng, chỉ đạo của Trung ương.

Ngô Tùng
