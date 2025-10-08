Đề xuất mới về cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện

TPO - Ngoài 6 cơ quan báo chí ở Trung ương, có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương, hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, thương hiệu từ lâu, đã có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.

Chiều 8/10, tại phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Trình bày dự thảo luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí; và quản lý Nhà nước về báo chí.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng.

Dự thảo quy định các nguyên tắc về mô hình hoạt động, kinh tế báo chí, mở rộng không gian hoạt động của báo chí để phát triển báo chí trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ.

Trả lời câu hỏi, các trang cá nhân trên mạng xã hội có phải báo chí không, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, đây không phải là báo chí và nó được chi phối bởi Luật An ninh mạng.

Việc hoạt động cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng phê duyệt.

Trong khi đó, cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.

Thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, một trong những điểm mới của dự thảo luật là bổ sung quy định về “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Theo Quyết định 362/QĐ-TTg, có 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện. Thường trực Ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nguyên tắc về tiêu chí xác định các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, về cơ chế đặc thù tài chính tại dự thảo.

“Có ý kiến cho rằng, ngoài 6 cơ quan báo chí trên, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương, hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, thương hiệu từ lâu, đã có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí”, ông Nguyễn Đắc Vinh nói.

Bên cạnh đó, so với luật hiện hành, dự thảo đã bổ sung quy định về hoạt động báo chí trên không gian mạng, cập nhật kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh truyền thông số.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới trong việc phối hợp với các cơ quan báo chí ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu, độc.

Mở rộng kinh tế báo chí

Đề cập đến kinh tế báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, đây là vấn đề rất quan trọng với các cơ quan báo chí. Cùng với yêu cầu tự chủ tài chính, ông Mãi đề nghị cần mở nhiều hơn các quy định cho hoạt động kinh tế báo chí.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lưu ý đến vấn đề nguồn thu và hỗ trợ, khuyến khích kinh tế báo chí, giảm phụ thuộc vào ngân sách. Đồng thời, phải làm sao để đảm bảo tính thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật.

Về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, cơ chế đặc thù về tài chính, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ cơ sở về các nội dung liên quan tới kinh tế báo chí. Cần hướng dẫn cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí trong quá trình triển khai thực hiện.

“Tôi cũng đề nghị phải đảm bảo yêu cầu tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông trên nền tảng số, có cơ chế phù hợp để phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng, tăng cường sự hiện diện của báo chí cách mạng trên các nền tảng xã hội, giữ vững mặt trận thông tin tuyên truyền trước sự phát triển của các nền tảng xuyên biên giới”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tiếp tục sắp xếp hệ thống báo chí truyền thông theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đúng theo tinh thần Nghị quyết 18 và cuộc cách mạng sắp xếp về tổ chức bộ máy.