Vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TPO - Ngày 29/9, tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Chung khảo giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ, tại cuộc họp Hội đồng chung khảo tổ chức ngày 15/9, các thành viên Hội đồng chung khảo đã tập trung trao đổi, thảo luận và thống nhất cao về các nội dung liên quan đến phương thức, tiêu chí chấm, xếp hạng các tác phẩm vào chung khảo. Kết quả, 91 tác phẩm tiêu biểu thuộc 4 thể loại: báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, vào chung khảo.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: PV.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, trên cơ sở kết quả bình chọn, Hội đồng Chung khảo cần thảo luận, xem xét, đánh giá, xếp loại và thống nhất chọn các tác phẩm xứng đáng để vinh danh tại Lễ trao giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025.

Theo đánh giá của Hội đồng Chung khảo, giải năm nay có sự tham gia đông đảo của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Các tác phẩm tập trung phản ánh về đề tài phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền, phản ánh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội, phê phán, lên án mạnh mẽ những hành vi lãng phí; tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước...

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm phản ánh vai trò, kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sau một thời gian thảo luận, thành viên hội đồng đã thống nhất lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để vinh danh tại Lễ trao giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025 diễn ra vào cuối tháng 10/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, thành phố Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

