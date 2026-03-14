Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

'Không ai điên như Lan Phương'

Đỗ Quyên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vai diễn điên tình của Lan Phương trong phim “Đồng hồ đếm ngược” đang trở thành tâm điểm bàn luận, thậm chí tạo cảm giác nặng nề, ám ảnh cho khán giả.

Trong phim Đồng hồ đếm ngược, Lan Phương vào vai Kiều Thơ. Nhân vật này xuất hiện từ tập 11, được xây dựng là người phụ nữ giàu có, quyền lực nhưng rối loạn nhân cách ái kỷ và ham muốn kiểm soát cực đoan. Với Thơ, đàn ông chỉ là món đồ giải trí tạm thời. Cô luôn nhấn mạnh mình không bao giờ chấp nhận bị coi là “món hàng” để ai đó sử dụng rồi vứt bỏ.

Cách xây dựng tâm lý nhân vật phức tạp giúp Lan Phương có nhiều đất diễn. Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói khi thì ngọt ngào, khi bùng nổ dữ dội khiến Kiều Thơ trở thành người phụ nữ nguy hiểm và khó lường. Nhiều khán giả nhận xét nhân vật này vừa quyến rũ vừa đáng sợ.

img-0929.jpg
img-0928.jpg
img-0927.jpg
Tạo hình của Lan Phương trong phim Đồng hồ đếm ngược.

Trong tập 12, mối quan hệ giữa Kiều Thơ và Chiến (Bình Anh) được đẩy lên cao trào. Chiến lợi dụng mối quan hệ tình ái với phú bà để có tiền bạc, nhà cửa, đồng thời giúp bạn gái Minh Anh ổn định cuộc sống. Khi Chiến tìm cách rút lui, Kiều Thơ phát hiện và nổi cơn ghen tuông cực đoan.

Những phân đoạn đối chất giữa hai nhân vật nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. “Lan Phương diễn ám ảnh”, “Không ai điên như Lan Phương”, “Xem mà nổi da gà”, “Lan Phương đóng vai này đạt quá mà thời trang cũng đẹp”, “Cô ấy diễn bằng cả mất mát và đau khổ của sự đổ vỡ hôn nhân”, “Dạo này Lan Phương toàn diễn vai tâm lý nặng. Hay thật”, “Lan Phương xuất thần”, “Phải thừa nhận Lan Phương diễn những vai như thế này quá đạt luôn”… là một số bình luận của khán giả.

Vai Kiều Thơ không phải lần đầu Lan Phương chinh phục dạng nhân vật phức tạp. Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý với vai Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh, cũng là nhân vật chịu nhiều tổn thương nội tâm.

Linh thường xuyên rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý, có lúc bùng nổ, có lúc thu mình trong cô độc. Lối diễn tiết chế nhưng giàu cảm xúc của Lan Phương khiến Linh trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ của màn ảnh Việt.

Nếu Linh mang màu sắc bi kịch và tổn thương, Kiều Thơ lại là phiên bản cực đoan hơn. Sự chuyển đổi giữa hai kiểu nhân vật cho thấy khả năng hóa thân đa dạng của Lan Phương trong các vai tâm lý nặng.

Nhiều khán giả cho rằng những vai diễn gần đây của nữ diễn viên đều có điểm chung là tâm lý phức tạp, nhiều góc tối và dễ tạo cảm giác ám ảnh.

Lan Phương sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình và sân khấu phía Bắc. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật và hoạt động lâu năm tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Gió ngang khoảng trời xanh... Lan Phương thường được giao các vai phụ nữ cá tính, có chiều sâu nội tâm.

#Lan Phương #Đồng hồ đếm ngược #Kiều Thơ #vai diễn #diễn xuất #phim Việt #vai tâm lý

