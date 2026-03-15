Tổ chức Tiền Phong Marathon 2026 là vinh dự lớn với Khánh Hòa

TPO - Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Việc cự ly marathon 42,195km của Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 (Tiền Phong Marathon 2026) được lựa chọn là nội dung tranh huy chương tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - năm 2026 là vinh dự lớn đối với tỉnh Khánh Hòa, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về công tác tổ chức và chất lượng hạ tầng thi đấu.

Sẵn sàng đón vận động viên, du khách

Nói về quy mô giải Tiền Phong Marathon 2026, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Trước quy mô hơn 12.000 vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon 2026 và du khách đổ về đông kỷ lục, tỉnh Khánh Hòa xác định đây không chỉ là một sự kiện thể thao lớn mà còn là dịp để khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm quốc gia của địa phương. Vì vậy, ngay từ rất sớm, tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức, huy động sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và địa phương có liên quan nhằm bảo đảm mọi khâu tổ chức được chuẩn bị đồng bộ, chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh báo cáo tại cuộc họp của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác tổ chức Tiền Phong Marathon 2026.

Khánh Hòa có thế mạnh là trung tâm du lịch lớn với hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ lưu trú phong phú với hơn 50.000 phòng hạng từ 3 - 5 sao. Các cơ sở lưu trú được kết nối và điều phối hợp lý để sẵn sàng phục vụ hàng nghìn vận động viên và du khách tham dự Tiền Phong Marathon 2026. Bên cạnh đó, công tác giao thông, an ninh, y tế, hậu cần và lực lượng tình nguyện viên cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, dịch vụ ẩm thực, vận chuyển và giải trí với cam kết niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng biến động giá trong thời điểm diễn ra giải chạy với mục tiêu mang đến cho mỗi vận động viên và du khách trải nghiệm thi đấu và du lịch trọn vẹn.

Đường bờ biển Nha Trang - nơi các vận động viên sẽ chạy tại giải Tiền Phong Marathon 2026.

“Thông qua sự chuẩn bị chu đáo này, tỉnh Khánh Hòa mong muốn khi đến với Khánh Hòa, mỗi vận động viên, du khách không chỉ cảm nhận được không khí sôi động của một giải marathon giàu truyền thống mà còn ấn tượng sâu sắc về hình ảnh một điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp và xứng tầm thương hiệu du lịch của Việt Nam”, ông Nguyễn Tuấn Thanh cho hay.

“Niềm vinh dự lớn” với Khánh Hòa

Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh, việc cự ly marathon 42,195 km của Tiền Phong Marathon 2026 được lựa chọn là nội dung tranh huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 là niềm vinh dự lớn đối với tỉnh Khánh Hòa, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao về công tác tổ chức và chất lượng hạ tầng thi đấu. Để đáp ứng dấu mốc chuyên môn quan trọng này, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ ngay từ khâu khảo sát, thiết kế đến vận hành đường chạy.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh (giữa) tại cuộc họp báo ở Hà Nội về Tiền Phong Marathon 2026.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông trên toàn tuyến ven biển, nội thành các phường Nha Trang đang được rà soát, chỉnh trang và tối ưu hóa nhằm bảo đảm mặt đường đạt chuẩn, thông thoáng và an toàn tuyệt đối cho vận động viên. Công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự được triển khai đồng bộ với sự tham gia của lực lượng công an, thanh niên tình nguyện và các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật. Các trạm tiếp nước, điểm hỗ trợ y tế, cứu hộ và lực lượng điều phối dọc đường chạy cũng được bố trí theo tiêu chuẩn của các giải marathon chuyên nghiệp.

“Chúng tôi mong muốn cung đường ven biển Nha Trang không chỉ đáp ứng yêu cầu thi đấu đỉnh cao mà còn mang đến cho các vận động viên một trải nghiệm đặc biệt: chạy giữa không gian biển trời trong lành, cảnh quan đẹp và sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân địa phương. Qua đó, tỉnh kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một cuộc tranh tài chất lượng cao, xứng đáng với tầm vóc của Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao lớn của Khánh Hòa”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nói.

Lan tỏa vị thế “Trái tim biển đảo”

Đối với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Tiền Phong Marathon 2026 không chỉ là tổ chức một giải thể thao lớn, mà còn là dịp để lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tinh thần gắn với tình yêu Tổ quốc và trách nhiệm hướng về biển đảo thiêng liêng. Khánh Hòa là vùng đất gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử của hành trình bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Vì vậy, trong khuôn khổ giải năm nay, Ban tổ chức cũng tổ chức Lễ tưởng niệm và Lễ thượng cờ tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma - nơi tri ân những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong Trận chiến Gạc Ma 1988 để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Chiến sĩ Gạc Ma ngày 14/3.

“Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, giúp các vận động viên và đại biểu tham dự không chỉ đến với một sự kiện thể thao, mà còn được nhắc nhớ về lịch sử, về tinh thần bất khuất của những người lính Việt Nam. Khi hàng nghìn vận động viên cùng hội tụ tại Khánh Hòa, cùng tham gia các hoạt động ý nghĩa này và sải bước trên cung đường ven biển, đó cũng là hình ảnh biểu tượng cho sự kết nối giữa thể thao, cộng đồng và lòng yêu nước. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân, mà còn là sự tri ân và tiếp nối tinh thần bảo vệ, gìn giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Nguyễn Tuấn Thanh cho hay.

Nói về ý nghĩa tích cực của việc tổ chức Tiền Phong Marathon 2026, ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Thông qua giải đấu, tỉnh Khánh Hòa mong muốn giới thiệu tới bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một địa phương năng động, hiện đại, giàu bản sắc và luôn tiên phong trong việc kết hợp thể thao với các giá trị văn hóa - lịch sử. Chúng tôi tin rằng Tiền Phong Marathon 2026 sẽ không chỉ để lại dấu ấn về chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và tình yêu biển đảo Việt Nam.

Du khách vui chơi tại một điểm du lịch ven biển Nha Trang.