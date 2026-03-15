Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Cử tri 'áo xanh' vừa tình nguyện hỗ trợ bầu cử, vừa bỏ phiếu lần đầu

Giang Thanh

TPO - Nhiều đoàn viên thanh niên ở Đà Nẵng vừa tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu, vừa lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân.

Quá buổi trưa, khi khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng) đã thưa cử tri đi bầu cử﻿, bạn Trần Thị Mai (bên trái, sinh viên trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) mới xin phép rời vị trí hỗ trợ để tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Giang Thanh
Có mặt tại điểm bỏ phiếu từ sáng sớm, Mai cùng các bạn đoàn viên thanh niên khu dân cư tích cực hỗ trợ Tổ bầu cử trong các khâu, hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu.
Cầm lá phiếu trên tay, Mai đọc kỹ danh sách các ứng cử viên một lượt rồi vào khu vực ghi phiếu. "Lần đầu được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đặc biệt hơn, trong lần đầu bỏ phiếu, tôi còn được góp sức trẻ để cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức bầu cử", Mai kể.
Cũng bận từ sáng sớm, anh Nguyễn Duy Long (Bí thư Chi đoàn Hòa Phú 7, phường Hòa Khánh) vừa hỗ trợ các cán bộ trong Tổ bầu cử, vừa điều phối, sắp xếp các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ.
Ngay sau lễ khai mạc tại điểm bỏ phiếu, anh Long tranh thủ nhận phiếu bầu, nghiên cứu thông tin của các ứng cử viên thêm một lần nữa và bỏ phiếu bầu cử.
"Vì phải đảm nhận điều phối tình nguyện viên, hỗ trợ các cán bộ trong Tổ bầu cử﻿ nên tôi tranh thủ bỏ phiếu sớm. Đây cũng là lần đầu tôi được bỏ phiếu nên cũng có chút hồi hộp xen lẫn tự hào. Tôi cũng rất vui khi cả ngày hôm nay đã hướng dẫn, hỗ trợ để nhiều người dân bỏ phiếu nhanh chóng, thuận tiện hơn", anh Long chia sẻ.
Từ 5h30 sáng, đội hình tình nguyện hỗ trợ khu vực bỏ phiếu số 22 (phường Hòa Khánh) đã có mặt để hỗ trợ công tác bầu cử. Nhiều bạn đoàn viên thanh niên vừa tham gia tình nguyện, vừa bỏ phiếu lần đầu ngay tại điểm bỏ phiếu này.
Theo chị Trần Thị Thanh Thủy - Bí thư Chi đoàn 2 Đà Sơn, để tạo điều kiện thuận lợi cho tình nguyện viên, ngay sau khi khai mạc, các bạn đoàn viên thanh niên đã tham gia bầu cử luôn cùng các thành viên của Tổ bầu cử. "Sau khi hoàn thành quyền và nghĩa vụ bầu cử, các bạn được phân công hỗ trợ các khâu từ hướng dẫn người dân, phát phiếu bầu cử, hỗ trợ cử tri lớn tuổi, khuyết tật...", chị Thủy cho biết.
Được biết, để hỗ trợ tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại các khu vực bầu cử.
Theo đó, các Đoàn xã, phường và các đơn vị Đoàn trực thuộc triển khai lực lượng tình nguyện viên, tham gia hỗ trợ tất cả các khâu từ chuẩn bị các điểm bầu cử, tuyên truyền thông tin về ngày bầu cử, hỗ trợ trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu...
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, các đội hình tình nguyện đã tích cực hỗ trợ địa phương trong việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử, lan tỏa hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Đà Nẵng: tình nguyện, xung kích, tiên phong trong các sự kiện chính trị lớn của thành phố và đất nước.
"Đặc biệt, với nhiều đoàn viên, thanh niên, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi các bạn lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Bên cạnh đó, càng ý nghĩa hơn khi các bạn được cống hiến, góp sức vào thành công của ngày hội non sông", anh Hùng nói.
Giang Thanh
#bầu cử #đoàn viên #Đà Nẵng #tình nguyện #quyền công dân #bỏ phiếu #tình nguyện viên

