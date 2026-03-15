Cử tri 'áo xanh' vừa tình nguyện hỗ trợ bầu cử, vừa bỏ phiếu lần đầu

TPO - Nhiều đoàn viên thanh niên ở Đà Nẵng vừa tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu, vừa lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân.
Theo đó, các Đoàn xã, phường và các đơn vị Đoàn trực thuộc triển khai lực lượng tình nguyện viên, tham gia hỗ trợ tất cả các khâu từ chuẩn bị các điểm bầu cử, tuyên truyền thông tin về ngày bầu cử, hỗ trợ trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu...
"Đặc biệt, với nhiều đoàn viên, thanh niên, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi các bạn lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Bên cạnh đó, càng ý nghĩa hơn khi các bạn được cống hiến, góp sức vào thành công của ngày hội non sông", anh Hùng nói.