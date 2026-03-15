Những lá phiếu đặc biệt bên giường bệnh

TPO - Sáng 15/3, hòa chung không khí trang nghiêm và phấn khởi của ngày hội toàn dân, các cử tri là người bệnh và thân nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Điểm bỏ phiếu lưu động đặt tại Bệnh viện E thuộc khu vực bầu cử số 32, phường Nghĩa Đô. Để bảo đảm mọi cử tri đều có thể tham gia bầu cử, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu tới tận các khoa phòng, giúp người bệnh, người nhà bệnh nhân và cả nhân viên y tế đang trực có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Mang hòm phiếu đến tận giường bệnh.

Theo BS Trịnh Việt Anh, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện E – bác sĩ trực cọc 1 của bệnh viện, việc tổ chức điểm bỏ phiếu lưu động tại đây nhằm tạo điều kiện cho những bệnh nhân đang điều trị nội trú cũng như cán bộ y tế trong ca trực được tham gia bầu cử đầy đủ theo quy định. Song song với đó, bệnh viện cũng phối hợp với UBND phường Nghĩa Đô chuẩn bị nhân lực, xe cấp cứu và trang thiết bị y tế để sẵn sàng hỗ trợ công tác cấp cứu trong thời gian diễn ra bầu cử tại địa phương.

Tại hội trường bệnh viện – nơi bố trí điểm bỏ phiếu tập trung – ông Lê Phúc Thường (quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa) cẩn thận đọc tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên trước khi đưa ra lựa chọn. Đang điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp nên không thể trở về quê tham gia bầu cử, ông Thường đã đăng ký bỏ phiếu tại bệnh viện. Ông cho rằng đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân, đồng thời bày tỏ mong muốn lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của người dân.

Bệnh nhân được thực hiện quyền công dân tại bệnh viện.

Ở Khoa Ung bướu và Điều trị giảm nhẹ, ông Trần Kim Ngọc (sinh năm 1962, quê Ninh Bình) đang trong quá trình truyền hóa chất điều trị ung thư thực quản. Do không thể di chuyển, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận giường bệnh để ông thực hiện quyền bầu cử. Ông Ngọc chia sẻ hy vọng những người được lựa chọn sẽ là những đại biểu có năng lực và tâm huyết, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, chị Đỗ Thị Xuân Thu (phường An Hải, TP Hải Phòng) cũng xúc động khi được bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Theo chị, việc được tham gia bầu cử dù đang điều trị giúp chị cảm thấy mình vẫn góp một phần nhỏ vào những quyết định chung của đất nước.

Những lá phiếu được trao tận tay người bệnh không chỉ giúp họ thực hiện quyền công dân mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong hoàn cảnh phải chống chọi với bệnh tật, nhiều bệnh nhân vẫn dành sự quan tâm và trách nhiệm đối với những sự kiện quan trọng của đất nước, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào các đại biểu mà mình lựa chọn.

Sáng 15/3, hòa chung không khí của ngày hội toàn dân, các cử tri là người bệnh và thân nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Bệnh nhân tại BV Phụ sản Trung ương bỏ phiếu.

Điểm bỏ phiếu đặt tại bệnh viện thuộc Tổ bầu cử số 12 của phường Cửa Nam (Hà Nội). Công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, đúng quy định theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trước ngày bầu cử, bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền phường rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và bố trí khu vực bỏ phiếu thuận tiện nhằm bảo đảm các cử tri đang làm việc, điều trị tại bệnh viện đều có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Để tạo điều kiện cho những bệnh nhân đang điều trị nội trú không thể di chuyển, tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu lưu động, mang trực tiếp đến từng khoa, phòng bệnh. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân vẫn có thể tự tay bỏ phiếu ngay tại giường bệnh, góp phần bảo đảm quyền tham gia bầu cử của mọi công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ khi được trực tiếp bỏ phiếu tại khoa Phụ Nội tiết, một bệnh nhân đang điều trị xúc động cho biết, dù đang trong quá trình điều trị nhưng khi cán bộ tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận giường bệnh, chị cảm thấy rất vinh dự và tự hào. “Đây là lần bầu cử đặc biệt đối với tôi. Khi cầm lá phiếu trên tay, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của một công dân và mong muốn những đại biểu được bầu sẽ thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân”, bệnh nhân nói.

Không khí bầu cử tại bệnh viện diễn ra trang nghiêm, đúng quy trình nhưng vẫn ấm áp và đầy ý nghĩa. Từ đội ngũ cán bộ y tế, người bệnh đến người nhà bệnh nhân, mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Đưa hòm phiếu đến tận giường bệnh

Từ 7 giờ sáng, các thành viên của Ủy ban bầu cử phường Kim Liên đã chuẩn bị đầy đủ danh sách cử tri cùng phiếu bầu, con dấu, hòm phiếu di động và các tài liệu cần thiết. Sau lễ khai mạc, tổ bầu cử nhanh chóng triển khai nhiệm vụ tại Hội trường lớn - Bệnh viện Bạch Mai và tiếp tục mang hòm phiếu lưu động đến từng phòng bệnh.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Kim Liên, việc tổ chức bỏ phiếu tại bệnh viện được tính toán kỹ lưỡng để thuận lợi nhất cho người bệnh và thân nhân.

“Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, năm nay chúng tôi triển khai việc bỏ phiếu ngay trong buổi sáng. Sau lễ khai mạc, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu lưu động vào bệnh viện để học sinh, sinh viên, người nhà bệnh nhân và đặc biệt là những người bệnh nặng có thể thực hiện quyền bầu cử của mình”, bà Vân Anh cho biết.

Tại hội trường bệnh viện, nhiều cử tri là người bệnh đã được nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn đến bỏ phiếu. Những bệnh nhân không thể đi lại được thì hòm phiếu di động được đưa trực tiếp đến tận giường bệnh.

BSCK II. Trần Thái Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo quyền lợi cho mọi cử tri.

Trong số những cử tri tham gia bỏ phiếu tại Bệnh viện Bạch Mai có ông Nguyễn Văn Tuyên, bệnh nhân đến từ Sơn La đang điều trị tiểu đường và viêm phổi tại Khoa Nội tiết - Đái tháo đường.

“Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi được thực hiện quyền công dân của mình ngay tại bệnh viện. Dù đang điều trị bệnh nhưng vẫn được tham gia bầu cử, tôi thấy rất ý nghĩa,” ông Tuyên chia sẻ.

Ông Tuyên thực hiện quyền công dân ngay tại giường bệnh.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, việc tổ chức bầu cử cho người bệnh là một hoạt động thể hiện trách nhiệm và sự nhân văn của cả chính quyền địa phương và Bệnh viện.

“Có những cử tri vì bệnh nặng không thể trở về địa phương để thực hiện quyền công dân của mình. Vì vậy, UBND phường Kim Liên đã tạo điều kiện để Bệnh viện Bạch Mai thiết lập tổ bầu cử di động, mang hòm phiếu đến tận giường bệnh để bà con vẫn có thể thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình”, ông cho biết.