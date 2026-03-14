Sức khỏe

Sức khỏe 3 trẻ ở Đà Nẵng nguy kịch vì ngộ độc botulinum giờ ra sao?

Thanh Hiền
TPO - Ba cháu bé được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, ngoài sự điều trị tích cực của các bác sĩ, còn có sự hỗ trợ của WHO khi đưa thuốc giải độc thần tốc từ Thụy Sĩ về.

Chia sẻ với Tiền Phong ngày 14/3, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho hay, sức khỏe 3 bệnh nhi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn cá ủ chua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch sau nhiều ngày điều trị tích cực và dùng thuốc giải độc botulinum.

Hai bệnh nhi ở bệnh viện Phụ sản – Nhi và một bệnh nhi ở Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đều đã cai thở máy, sức khỏe tiến triển tốt.

Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, bệnh nhi 7 tuổi phục hồi nhanh nhất, tính đến hôm nay đã cai thở máy được một ngày. Hiện các cháu đã qua giai đoạn nguy kịch, bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị để các cháu phục hồi tốt nhất.

Anh Hồ Văn Mía, bố 3 bệnh nhi cho hay sau khi được cấp cứu và dùng thuốc giải độc botulinum, các con đã có những dấu hiệu tích cực như cử động tay chân, nói chuyện, nhận biết được người thân.

Như Tiền Phong đã thông tin, sau khi ăn món cá ủ chua, 3 cháu nhỏ con anh Mía là H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi) và H.Q.N. (7 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sở Y tế TP Đà Nẵng đã liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đề nghị được hỗ trợ thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent. Đây là loại thuốc hiếm, có giá khoảng 8000 USD/lọ. WHO đã kết nối đưa thuốc từ Thụy Sĩ về và tiêm cho các cháu đêm 11/3.

