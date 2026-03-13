Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

IVF Quốc Ánh tặng 50 suất khám hiếm muộn miễn phí cho các cặp vợ chồng mong con

P.V

Với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, hành trình tìm con thường kéo dài nhiều năm vì chưa xác định được nguyên nhân hoặc chưa tiếp cận đúng phương pháp điều trị. Không ít người trì hoãn việc thăm khám vì nghĩ rằng các dịch vụ hỗ trợ sinh sản có chi phí cao hoặc chưa biết bắt đầu từ đâu.

Theo các bác sĩ chuyên khoa hỗ trợ sinh sản, một lần thăm khám đúng thời điểm có thể giúp xác định rõ tình trạng sinh sản của cả hai vợ chồng và đưa ra hướng điều trị phù hợp, từ đó rút ngắn đáng kể hành trình tìm con.

Hiếm muộn đang ngày càng phổ biến

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ hiếm muộn tại Việt Nam hiện khoảng 7,7% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản, tương đương hơn một triệu cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong việc có con. Đáng chú ý, tình trạng này đang có xu hướng trẻ hóa, khi khoảng 50% các cặp vợ chồng hiếm muộn tại Việt Nam dưới 30 tuổi.

image001-4771.jpg
BS Lý Thiện Trung- Trưởng trung tâm IVF Quốc Ánh đang tư vấn bệnh nhân. Ảnh: IVF Quốc Ánh

Các chuyên gia cũng cho biết nguyên nhân hiếm muộn có thể đến từ cả hai phía. Trong đó khoảng 40% trường hợp xuất phát từ nam giới, 40% từ nữ giới và 20% liên quan đến cả hai hoặc chưa xác định rõ nguyên nhân.

Trong bối cảnh đó, việc thăm khám sớm để xác định nguyên nhân hiếm muộn được các bác sĩ khuyến nghị là bước rất quan trọng. Nhiều trường hợp nếu được phát hiện và điều trị kịp thời có thể áp dụng các phương pháp đơn giản hơn, thay vì để tình trạng kéo dài và trở nên phức tạp.

Ngoài ra, khả năng điều trị hiếm muộn cũng phụ thuộc nhiều vào độ tuổi sinh sản của người phụ nữ, vì vậy việc trì hoãn thăm khám có thể ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội có con của các cặp vợ chồng.

GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, người Bác sĩ tiên phong mang kỹ thuật IVF về Việt Nam, đã chia sẻ: “Tôi muốn nhắn với các cặp vợ chồng nếu mong con một, hai năm rồi mà chưa có, thì nên đi khám sớm. Đừng để trễ, vì tuổi người phụ nữ càng lớn thì khả năng có con sẽ càng khó hơn.

”IVF Quốc Ánh tặng 50 suất khám hiếm muộn miễn phí

Nhằm giúp các gia đình đang mong con có cơ hội tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản sớm hơn, Trung tâm IVF Quốc Ánh (thuộc Bệnh viện đa khoa Quốc Ánh, phường Tân Tạo, TP.HCM) triển khai chương trình “Bầu vàng hạnh phúc”, tặng 50 suất thăm khám hiếm muộn miễn phí lần đầu cho các cặp vợ chồng. Gói thăm khám bao gồm ba dịch vụ cơ bản: Khám và tư vấn hiếm muộn với bác sĩ chuyên khoa, siêu âm phụ khoa và xét nghiệm tinh dịch đồ.

Theo đại diện trung tâm, với các bước kiểm tra ban đầu này, bác sĩ có thể đánh giá tổng quan tình trạng sinh sản của cả hai vợ chồng, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp.

image003-9327.jpg
Một em bé chào đời nhờ phương pháp IVF tại Trung tâm IVF Quốc Ánh. Ảnh: IVF Quốc Ánh

Trong nhiều trường hợp, các phương pháp điều trị đơn giản có thể được áp dụng trước. Nếu cần thiết, các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sẽ được tư vấn dựa trên tình trạng cụ thể của từng cặp vợ chồng.

Với chi phí điều trị chỉ từ 19 triệu đồng để làm IVF phương pháp chuyển phôi tươi và từ 29 triệu đồng cho làm IVF phương pháp chuyển phôi trữ, trung tâm được thiết kế phác đồ hiệu quả, tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ quy trình y khoa giúp tối ưu điều trị. Phần thăm khám hiếm muộn và chi phí thuốc chưa bao gồm và sẽ được ước tính riêng cá nhân hóa theo từng trường hợp, giúp bệnh nhân tối ưu hoá hiệu quả điều trị mà không vượt quá khả năng chi trả.

“Trong nhiều trường hợp hiếm muộn, việc thăm khám sớm giúp xác định đúng nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Nếu để kéo dài nhiều năm, khả năng điều trị có thể trở nên khó khăn hơn”, đại diện Trung tâm IVF Quốc Ánh cho biết.

Để tham gia chương trình, bạn đọc cần theo dõi fanpage của Trung tâm IVF Quốc Ánh (https://www.facebook.com/ivfquocanh) và nhắn tin cho fanpage để đăng ký. Chương trình sẽ ưu tiên 50 trường hợp đăng ký sớm, thời hạn thăm khám đến hết tháng 4/2026.

Trung tâm IVF Quốc Ánh (thuộc Bệnh viện đa khoa Quốc Ánh, địa chỉ: 104 - 110 Đường số 54, Phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy phép hoạt động số: 86 /BYT – GPHĐ) là mô hình tiên phong hỗ trợ sinh sản hướng đến cộng đồng tại Việt Nam, được xây dựng với mong muốn hỗ trợ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có thu nhập bình dân tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Khai trương từ tháng 5/2025, đến nay trung tâm đã tiếp nhận gần 300 trường hợp đến khám, tư vấn và điều trị.

P.V
#hiếm muộn #IVF #khám miễn phí #tư vấn sinh sản #Bệnh viện đa khoa Quốc Ánh #điều trị hiếm muộn #chương trình hỗ trợ

