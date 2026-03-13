Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Trao tặng thuốc diệt muỗi cho Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội

P.V

Ngày 12/3, tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trao tặng 100 chai thuốc diệt muỗi, côn trùng nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây.

gen-h-trao-tang-tai-tt-cham-soc-nguoi-khuyet-tat-hn.jpg
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tặng thuốc diệt muỗi, côn trùng tới Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội

Hiện Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng nhiều người khuyết tật không nơi nương tựa, không có khả năng tự lo cuộc sống; các trường hợp cần được bảo vệ khẩn cấp; trẻ em khuyết tật bị mất nguồn nuôi dưỡng trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, bà Đinh Thị Phức, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết, 100 chai thuốc diệt muỗi, diệt côn trùng được trao tặng lần này sẽ góp phần hỗ trợ Trung tâm có thêm phương tiện, hóa chất phục vụ công tác phòng chống muỗi và các loại côn trùng gây hại. Qua đó, giúp chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế nguy cơ phát sinh các bệnh truyền nhiễm do muỗi gây ra, đồng thời cải thiện môi trường sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cho những người đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, ông Phùng Công Lợi, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đối với công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật, đặc biệt là việc góp phần nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường tại đơn vị.

Hoạt động trao tặng thuốc diệt muỗi là việc làm thiết thực, thể hiện sự chung tay chăm lo cho người yếu thế trong xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng. Chương trình cũng hướng tới kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3).

P.V
#Hội Chữ thập đỏ #trung tâm người khuyết tật #thuốc diệt muỗi #Hà Nội #bảo vệ sức khỏe

