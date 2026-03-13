COENZYME Q10: Không phải sản phẩm nào cũng giống nhau

Coenzyme Q10 là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể sản xuất năng lượng và hỗ trợ sức khoẻ tim mạch. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm CoQ10 với chất lượng và khả năng hấp thu khác nhau. Hiểu rõ bản chất của hoạt chất này và cách lựa chọn sản phẩm phù hợp, là điều người tiêu dùng cần quan tâm, trước khi quyết định bổ sung.

Coenzyme Q10 – Dưỡng chất quan trọng cho năng lượng tế bào và sức khỏe tim mạch

Coenzyme Q10 (CoQ10) là một hợp chất giống vitamin được tìm thấy tự nhiên trong hầu hết các tế bào của cơ thể. Chất này đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất năng lượng ở cấp độ tế bào, đặc biệt trong ty thể – “nhà máy năng lượng” của tế bào. Nhờ tham gia vào chuỗi vận chuyển electron, Coenzyme Q10 giúp chuyển hóa các chất dinh dưỡng thành năng lượng dưới dạng ATP, từ đó cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể.

Trong số các cơ quan, tim là cơ quan có nhu cầu năng lượng rất cao do phải hoạt động liên tục. Vì vậy, Coenzyme Q10 có ý nghĩa đặc biệt đối với chức năng tim mạch. Ngoài vai trò tăng cường sản xuất năng lượng, CoQ10 còn là một chất chống oxy hóa quan trọng, hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tác động của các gốc tự do và góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ tim mạch. Tuy nhiên, hàm lượng Coenzyme Q10 trong cơ thể có xu hướng giảm dần theo tuổi tác hoặc trong một số tình trạng sức khỏe nhất định. Do đó, việc bổ sung CoQ10 sẽ là một lựa chọn tốt để hỗ trợ duy trì mức CoQ10 cần thiết cho cơ thể.

Những yếu tố cần lưu ý khi lựa chọn sản phẩm Coenzyme Q10

Trên thị trường có nhiều sản phẩm Coenzyme Q10, tuy nhiên không phải tất cả đều giống nhau. Một trong những thách thức lớn của CoQ10 là cấu trúc tinh thể của hoạt chất, vốn có xu hướng kết tụ ở trạng thái tự nhiên, thông thường không tan trong nước, khiến chúng khó hòa tan và khó được hấp thu trong đường tiêu hóa. Do đó để đảm bảo hấp thu tốt vào cơ thể, CoQ10 cần được xử lý và bào chế đúng cách.

Thực tế hiện nay, một số sản phẩm CoQ10 có thể gặp hạn chế về khả năng hấp thu, độ ổn định của công thức hoặc thiếu bằng chứng khoa học rõ ràng. Vì vậy, các công thức CoQ10 được hòa tan trong dầu thường được áp dụng nhằm cải thiện khả năng hòa tan trong hệ tiêu hóa, từ đó hỗ trợ quá trình hấp thu của cơ thể hiệu quả hơn.

Thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe Bio-Quinone Q10 Gold 100 mg Pharma Nord – sản phẩm gắn liền với nền tảng chứng cứ khoa học

Bio-Quinone Q10 Gold 100 mg Pharma Nord là một trong những sản phẩm được phát triển dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ bào chế chuyên biệt.

Thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe Bio-Quinone Q10 Gold 100 mg

﻿SĐKSP: 1424/2024/ĐKSP. Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuộc của Cục An toàn thực phẩm: 1681/2024/XNQC-ATTP, ngày 22 tháng 08 năm 2024

﻿*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Ra đời từ năm 1990 và được cấp bằng sáng chế, Bio-Quinone Q10 Gold 100 mg sử dụng Coenzyme Q10 được hòa tan hoàn toàn trong dầu đậu nành tinh khiết (không biến đổi gen) với thành phần 100 mg Coenzyme Q10 ở dạng Ubiquinone giúp tăng khả năng hấp thu tối ưu của hoạt chất trong cơ thể. Công thức này được phát triển bởi Pharma Nord và được thiết kế nhằm đảm bảo CoQ10 ở dạng hòa tan ổn định trong viên nang mềm.

Sản phẩm tham chiếu chính thức của Hiệp Hội Coenzyme Q10 quốc tế

CoQ10 được xử lý đặc biệt để tạo cấu trúc tinh thể dạng “bông tuyết”, giúp các tinh thể phân tách hoàn toàn và không kết tụ lại. Nhờ đó, hoạt chất có thể hòa tan hiệu quả trong môi trường dầu và duy trì trạng thái hòa tan ngay cả ở nhiệt độ bình thường của cơ thể.

Cấu trúc tinh thể dạng kim sẽ hòa tan trong hệ tiêu hóa ở nhiệt độ 37°C, từ đó giải phóng từng phân tử Q10 để cơ thể hấp thu.

Thông thường các phân tử Q10 kết tụ và không hòa tan

Ngoài ra, Bio-Quinone Q10 Gold 100 mg còn được biết đến là sản phẩm tham chiếu chính thức của Hiệp hội Coenzyme Q10 Quốc tế và đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu lâm sàng liên quan đến Coenzyme Q10. Đây được xem như là kết quả từ định hướng phát triển của Pharma Nord khi các sản phẩm luôn được xây dựng dựa trên nền tảng khoa học, chú trọng đến chất lượng, khả năng hấp thu và độ an toàn của hoạt chất.

Sản phẩm xuất xứ từ Đan Mạch, được sản xuất theo Tiêu chuẩn Dược phẩm châu Âu tại nhà máy đạt chuẩn EU-GMP, nhằm đảm bảo các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, độ tinh khiết và độ ổn định của hoạt chất.

Sự lựa chọn là của bạn

Cuối cùng, việc lựa chọn sản phẩm Coenzyme Q10 phụ thuộc vào quyết định của chính bạn: ưu tiên mức giá thấp hơn hay lựa chọn sản phẩm đã được nghiên cứu và kiểm chứng về chất lượng. Trong bối cảnh đó, Bio-Quinone Q10 Gold 100 mg được xem như một lựa chọn đáng tin cậy cho những ai quan tâm đến các sản phẩm CoQ10 có nền tảng khoa học rõ ràng.

Tìm hiểu thêm thông tin về Bio-Quinone Q10 Gold 100 mg qua website chính thức của Pharma Nord tại Việt Nam: https://www.pharmanord.vn hoặc liên hệ tư vấn trực tiếp qua hotline: 18009233.