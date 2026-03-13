GS.TS.BS. Hà Văn Quyết người thầy thuốc với “bàn tay vàng” và tâm huyết nâng tầm ngành tiêu hóa Việt Nam

Trong làng y học Việt Nam, khi nhắc đến chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa, cái tên GS.TS.BS. Hà Văn Quyết luôn được nhắc đến với sự kính trọng sâu sắc. Không chỉ là một chuyên gia đầu ngành với những kỹ thuật phẫu thuật tinh xảo, thầy còn là người truyền lửa cho bao thế hệ bác sĩ và là "điểm tựa" tin cậy cho hàng vạn bệnh nhân trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Một hành trình nửa thế kỷ vì sức khỏe nhân dân

Hơn 40 năm gắn bó với ống nghe và dao mổ, GS. Hà Văn Quyết đã đi một hành trình dài từ những ngày gian khó đến khi trở thành một trong những chuyên gia tiêu hóa hàng đầu cả nước. Thầy từng giữ những trọng trách quan trọng như:

- Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Ngoại khoa đầu ngành - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

- Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

- Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội.

Ở bất kỳ cương vị nào, dù là quản lý hay giảng dạy, tinh thần làm việc bền bỉ và sự thấu cảm với nỗi đau của người bệnh vẫn luôn là "kim chỉ nam" trong mọi hành động của thầy.

"Bàn tay vàng" trong ngành phẫu thuật tiêu hóa

GS. Hà Văn Quyết nổi tiếng với kỹ năng phẫu thuật nội soi và điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa phức tạp. Thầy là người tiên phong ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào chẩn đoán và điều trị, đặc biệt là:

- Tầm soát và điều trị ung thư sớm: Thực quản, dạ dày, đại trực tràng.

- Phẫu thuật nội soi: Giúp giảm thiểu đau đớn, rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

- Điều trị bệnh lý hậu môn trực tràng: Các kỹ thuật điều trị trĩ, rò hậu môn hiện đại.

Ông nổi tiếng với khả năng xử lý những ca bệnh khó, phức tạp về dạ dày, đại trực tràng và gan mật. Đặc biệt, GS. Quyết là một trong những người tiên phong ứng dụng và phát triển kỹ thuật phẫu thuật nội soi — một cuộc cách mạng giúp giảm thiểu đau đớn và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân.

Nhiều ca bệnh hiểm nghèo, những khối u nằm ở vị trí "hiểm" đã được thầy xử lý thành công nhờ sự quyết đoán và kinh nghiệm dày dặn. Với thầy, mỗi ca mổ không chỉ là một thủ thuật y tế, mà là một cơ hội để hồi sinh một cuộc đời.

Người thầy của những người thầy

Không chỉ dừng lại ở việc cứu người, GS. Hà Văn Quyết còn dành tâm huyết cho sự nghiệp "trồng người". Trên bục giảng của Đại học Y Hà Nội, thầy đã đào tạo nên hàng nghìn bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ hiện đang công tác tại khắp các bệnh viện trên cả nước.

Thầy luôn dạy học trò rằng: "Làm nghề y, giỏi chuyên môn thôi chưa đủ, phải có cái tâm sáng và sự kiên nhẫn". Những bài giảng của thầy không chỉ là kiến thức y khoa khô khan, mà là những trải nghiệm thực tế quý giá được đúc kết từ hàng chục nghìn giờ trên bàn mổ.

Chương mới tại Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt

Hiện nay, với cương vị là Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, GS.TS.BS. Hà Văn Quyết vẫn miệt mài làm việc mỗi ngày. Ở cái tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, thầy vẫn trực tiếp thăm khám, hội chẩn và thực hiện những ca phẫu thuật khó.

Tại Hưng Việt, thầy đã xây dựng một môi trường y tế chuyên nghiệp, nơi bệnh nhân không chỉ được tiếp cận với kỹ thuật hiện đại mà còn được chăm sóc bằng sự tận tâm, tử tế. Sự hiện diện của thầy tại đây như một lời khẳng định về chất lượng và uy tín, mang lại hy vọng cho rất nhiều bệnh nhân ung thư tiêu hóa.

"Hạnh phúc lớn nhất của người bác sĩ là thấy bệnh nhân khỏe mạnh trở lại và mỉm cười khi xuất viện." – GS. Hà Văn Quyết.

Người thầy thuốc của sự chuẩn mực và nhân văn

Điều khiến đồng nghiệp và bệnh nhân dành cho GS.TS.BS. Hà Văn Quyết sự kính trọng đặc biệt không chỉ nằm ở học hàm, học vị hay thành tựu khoa học, mà còn ở phong thái điềm đạm, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao với từng ca bệnh. Với thầy, mỗi người bệnh không chỉ là một ca lâm sàng, mà là một con người cần được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành.

Ở tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, GS. Quyết vẫn miệt mài cống hiến cho y học, cho đào tạo và cho sự phát triển của ngành ung bướu - tiêu hóa Việt Nam. Đó là minh chứng sống động cho một cuộc đời “làm nghề bằng trí tuệ, giữ nghề bằng y đức và nâng nghề bằng tâm huyết”.

GS.TS.BS. Hà Văn Quyết là hình mẫu tiêu biểu cho trí tuệ và y đức của nền y học Việt Nam. Những đóng góp của thầy trong lĩnh vực tiêu hóa không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống cho người dân mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của chuyên ngành này tại Việt Nam.