Thần tốc đưa thuốc giải độc từ Châu Âu về Đà Nẵng cứu bệnh nhi

TPO - Lô thuốc từ Thụy Sĩ di chuyển thần tốc để đến Việt Nam, kịp truyền cho các bệnh nhi nguy kịch trong đêm.

Ngày 12/3, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sau khi lô thuốc giải độc Botulinum được đưa về từ châu Âu để cứu 3 bệnh nhi.

Lô thuốc giải độc Botulinum về Việt Nam, cứu các cháu bé nguy kịch sau khi ăn cá ủ chua.

Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho hay đã tiếp nhận 2 trong số 3 cháu bé cùng một gia đình bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua. Khi tiếp nhận, cả hai cháu đều trong tình trạng rất nặng, suy hô hấp. Bệnh viện đã tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực, điều trị hỗ trợ tối đa. Tuy nhiên, yếu tố quyết định là thuốc giải độc. Nhờ sự chỉ đạo của Sở Y tế và sự hỗ trợ của Bộ Y tế cùng Tổ chức Y tế Thế giới, tối 11/3 bệnh viện đã tiếp nhận thuốc giải độc Botulinum. Lúc 20h45’ tối 11/3, thuốc giải đã được truyền cho bệnh nhi, quá trình truyền kết thúc vào khoảng 2 giờ sáng.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm, đến sáng nay, tình trạng chung của các cháu có tiến triển tốt hơn về tri giác và cơ lực. Cả hai cháu đều đã tỉnh, gọi hỏi biết, tay chân bắt đầu cử động trở lại. Tuy nhiên, về hô hấp vẫn cần tiếp tục theo dõi thêm vài ngày nữa. “Bệnh viện sẽ tiếp tục nỗ lực không chỉ để cứu sống mà còn phải bảo tồn các chức năng, đặc biệt là thần kinh và vận động, để phục hồi tối đa cho các cháu”, lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phúc, đại diện WHO chia sẻ, khi nhận được thông tin có 3 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch cùng đề nghị chính thức từ Sở Y tế, WHO đã cùng Bộ Y tế vào cuộc rất nhanh chóng.

“Ngay trong đêm, cán bộ của WHO đã mang thuốc từ Geneva (Thụy Sĩ) bay qua Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và về Hà Nội. Từ đây, chúng tôi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để làm thủ tục hải quan và vận chuyển thuốc. Sau đó chúng tôi tiếp tục bay vào Đà Nẵng để chuyển thuốc đến bệnh viện. Nhờ sự phối hợp của nhiều cơ quan, thuốc đã đến tay bệnh nhân kịp thời và được sử dụng ngay”, bà nói.

BS. Phúc cũng bày tỏ rất vui khi biết tình trạng các bệnh nhi tiến triển tích cực.

Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ quốc tế

Thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc hiếm, đắt đỏ, có giá khoảng 8.000 USD/lọ. Đây là thuốc đặc trị dùng để điều trị ngộ độc tố Clostridium Botulinum (ngộ độc Botulinum).

Sau khi truyền thuốc, sức khoẻ của các bệnh nhi đã có tiến triển tích cực.

Đại diện WHO lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các trường hợp ngộ độc tương tự trong khu vực. Năm 2023 đã từng xảy ra một vụ tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ. WHO có thể hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp, nhưng về lâu dài, Việt Nam nên xem xét xây dựng một cơ số dự trữ thuốc giải độc nhất định trong nước để khi có ca bệnh xảy ra có thể sử dụng ngay, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ quốc tế.

Bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở y tế thành phố Đà Nẵng cho biết Sở đã làm việc với các địa phương để rà soát các ca bệnh, đồng thời khảo sát quy trình chế biến và sử dụng loại thực phẩm gây ngộ độc. Các địa phương sẽ triển khai ngay việc tuyên truyền trực tiếp đến người dân, cảnh báo về nguy cơ ngộ độc cũng như hướng dẫn các bước chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn. Ngoài ra, Viện Pasteur Nha Trang cũng đang phối hợp với Đà Nẵng triển khai nghiên cứu về nguy cơ ngộ độc liên quan đến quy trình chế biến thực phẩm lên men tại địa phương.

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục báo cáo Bộ Y tế để có phương án chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng phó nếu xảy ra các trường hợp tương tự

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân (xã Phước Năng) ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cá ủ chua, nghi do độc tố botulinum. Trong đó, 3 bệnh nhân H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi) và H.Q.N. (7 tuổi) diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng. Do T. đang lọc máu nên chưa thể chuyển viện, hai bệnh nhi còn được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.