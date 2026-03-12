Vinmec Phú Quốc xuyên đêm cứu thai phụ nguy kịch mang nhóm máu cực hiếm

Trong chuyến du lịch tại đảo ngọc, một thai phụ 34 tuổi (quốc tịch Estonia) bất ngờ đau bụng dữ dội do có thai ngoài tử cung, nguy cơ đe dọa tính mạng. Đáng chú ý, bệnh nhân mang nhóm máu cực hiếm AB Rh-. Ngay trong đêm, Vinmec Phú Quốc đã kích hoạt báo động đỏ, phẫu thuật nội soi khẩn cấp loại bỏ khối thai và kiểm soát mất máu tuyệt đối, kịp thời cứu sống người bệnh.

Nguy cơ chồng chất do nhóm máu cực hiếm

Chị M.P. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị. Kết quả siêu âm cho thấy người bệnh có thai ngoài tử cung bên phải, kích thước tương đương thai 6 tuần tuổi, chưa ghi nhận tim thai.

Các bác sĩ xác định, đây là tình trạng cấp cứu tối khẩn, nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới vỡ thai gây xuất huyết ồ ạt, nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh viện ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động ê-kíp liên chuyên khoa khẩn trương chuẩn bị phương án can thiệp.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi khẩn cấp loại bỏ khối thai cho người bệnh.

Tuy nhiên, thách thức lớn xuất hiện khi kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh có nhóm máu AB Rh- (Negative), thuộc nhóm máu cực hiếm, chỉ chiếm khoảng 0,01% dân số tại Việt Nam. Trong khi đó, phẫu thuật thai ngoài tử cung tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết nhiều. Với điều kiện địa lý trên đảo, việc tìm nguồn máu phù hợp trong thời gian ngắn là bài toán vô cùng nan giải. Nếu xảy ra mất máu nhiều mà không được truyền bù kịp thời, nguy cơ tử vong là rất lớn.

Bên cạnh đó, bệnh nhân còn trẻ và vẫn có mong muốn sinh con trong tương lai. Do đó, mục tiêu điều trị không chỉ dừng lại ở cứu sống, mà còn phải bảo tồn tối đa vòi trứng và mô lành, giữ lại khả năng làm mẹ về sau.

Trước tình huống cân não, ê-kíp nhanh chóng đưa ra quyết định phẫu thuật nội soi thay vì mổ mở để loại bỏ khối thai ngoài tử cung. Phương pháp này có ưu điểm ít xâm lấn, hạn chế mất máu, bảo tồn tối đa tử cung và phần phụ, giữ lại thiên chức làm mẹ cho người bệnh.

Song song với đó, bệnh viện chủ động chuẩn bị nguồn máu dự phòng trong trường hợp cần truyền máu khẩn cấp. Với đặc thù là bệnh viện quốc tế thường xuyên tiếp nhận và điều trị cho nhiều du khách nước ngoài, Vinmec Phú Quốc có nguồn máu đa dạng, hệ thống dự trữ và kết nối nguồn máu hiếm hoạt động hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

Điểm tựa y tế cho du lịch đảo ngọc

Ngay trong đêm, các bác sĩ Cấp cứu, Sản phụ khoa, Gây mê hồi sức, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh đã nhanh chóng có mặt để phối hợp triển khai phẫu thuật. Toàn bộ trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật được chuẩn bị đầy đủ nhằm đảm bảo ca mổ diễn ra an toàn.

BS.CKI Vương Ngọc Linh - Trưởng khoa Sản Phụ khoa, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong phẫu thuật sản khoa phức tạp - trực tiếp thực hiện ca mổ. Qua 3 lỗ nhỏ trên thành bụng (trocar), bác sĩ đưa camera và dụng cụ chuyên dụng vào bên trong. Quan sát trên màn hình độ phân giải cao, bác sĩ tiến hành loại bỏ khối thai và đưa ra ngoài, đồng thời sử dụng kẹp cắt đốt cầm máu kỹ lưỡng để đảm bảo không gây mất máu trong và sau mổ. Sau hơn một giờ, khối thai kích thước 3x3 cm được loại bỏ hoàn toàn mà không làm tổn thương các cơ quan lân cận.

Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, không còn đau bụng. Nhờ phẫu thuật nội soi ít xâm lấn nên người bệnh hồi phục nhanh, vết mổ rất nhỏ, hạn chế để lại sẹo.

Chỉ sau một ngày, bệnh nhân có thể vận động nhẹ nhàng và ăn uống bình thường. Chưa đầy hai ngày kể từ khi nhập viện, chị P. được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Với một du khách quốc tế, điều này đặc biệt có ý nghĩa khi không phải nằm viện kéo dài, có thể sớm trở lại lịch trình du lịch cùng gia đình.

Theo BS.CKI Vương Ngọc Linh, du khách quốc tế khi gặp sự cố y tế thường khó tránh khỏi tâm lý lo lắng về chất lượng điều trị tại đảo.

“Vinmec Phú Quốc củng cố niềm tin cho người bệnh nhờ quy trình cấp cứu, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc khoa học; phối hợp đa chuyên khoa chặt chẽ, ứng dụng đồng bộ các kỹ thuật cấp cứu, hồi sức, can thiệp ngoại khoa chuyên sâu. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là điều trị hiệu quả, mà còn giúp người bệnh phục hồi nhanh, đảm bảo trải nghiệm du lịch trọn vẹn nhất”, bác sĩ Linh nhấn mạnh.

Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho năng lực xử trí cấp cứu sản khoa chuyên sâu, toàn diện của Vinmec Phú Quốc, đặc biệt là khả năng phối hợp đa chuyên khoa nhuần nhuyễn, chẩn đoán nhanh và can thiệp ngoại khoa tức thì, tối ưu hóa mọi nguồn lực để cứu chữa bệnh nhân trong điều kiện đặc thù vị trí địa lý. Thành công này cũng khẳng định năng lực chuyên môn và uy tín của y tế Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến an toàn, tin cậy đối với du khách quốc tế.