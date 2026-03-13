Cơ sở thuốc xương khớp 'Hoàng Minh Đường' từng bị Sở Y tế Thanh Hóa xử phạt 82 triệu đồng

TPO - Phòng chẩn trị y học cổ truyền "Hoàng Minh Đường" từng bị Sở Y tế Thanh Hóa kiểm tra và xử phạt 82 triệu đồng vì dính nhiều vi phạm, trong đó có hành vi quảng cáo thuốc khi chưa được cấp phép lưu hành.

Ngày 13/3, liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn núp bóng phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, đại diện Sở Y tế Thanh Hóa cho biết từng phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở này và phát hiện nhiều vi phạm.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ án.

Theo đó, vào tháng 8/2025, Sở Y tế Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Phòng chẩn trị y học cổ truyền này đã không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi người hành nghề; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đáng chú ý, tổ công tác còn phát hiện cơ sở này quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy phép lưu hành (sản phẩm thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường do Công ty TNHH Hoàng Minh Đường sản xuất, đóng gói).

Đến ngày 3/9/2025, Sở Y tế Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường với tổng số tiền 82 triệu đồng.

Lê Đình Tiến khai nhận tại cơ quan điều tra.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996) cùng 10 bị can khác trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.

Theo công an, Hoàng Văn Toàn từng là nhân viên ngân hàng nhưng nghỉ việc và theo học một khóa y học cổ truyền trực tuyến vào năm 2016. Sau khi hoàn thành khóa học, Toàn tìm đến một phòng khám đông y để học việc và tiếp cận một bài thuốc chữa xương khớp từ một cá nhân tại Thái Nguyên.

Sau đó, Toàn về quê ở huyện Bá Thước (cũ) nghiên cứu, bào chế bài thuốc “thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”. Người này đã mua mua các loại thân, lá, vỏ cây và cỏ bán trôi nổi của người dân. Nguyên liệu sau đó được băm chặt, xay nghiền thành bột trong điều kiện vệ sinh không đảm bảo rồi đóng gói bằng túi zip, bảo quản lạnh như thực phẩm.

Cơ sở hoạt động của các đối tượng.

Năm 2024, Toàn thành lập công ty và phối hợp với Tiến sử dụng nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, đăng tải nhiều thông tin không đúng sự thật, như khẳng định “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” là bài thuốc gia truyền của gia đình Toàn với 3 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn tổ chức khám bệnh trực tiếp tại phòng khám và mở thêm cơ sở tại Hà Nội. Một số người có chuyên môn y khoa được mời tham gia thăm khám nhằm tạo “vỏ bọc” cho hoạt động này.

Nhờ quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân đã bị các đối tượng tư vấn gian dối để bán thuốc trục lợi. Từ năm 2023 đến 2025, nhóm này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, qua làm việc với các nạn nhân đã ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng thuốc bị phù nề, hoại tử và gặp biến chứng nguy hiểm khác.