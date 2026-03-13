'Xuân Rạng Ngời': Lan tỏa xu hướng làm đẹp bền vững và triết lý 'tinh tú' từ bên trong

Trong không gian sang trọng của sự kiện “Xuân Rạng Ngời”, câu chuyện về vẻ đẹp không còn dừng lại ở những lớp trang điểm hào nhoáng. Đó là sự giao thoa giữa khoa học hiện đại, sự thấu hiểu tâm lý và triết lý chăm sóc sức khỏe bền vững – nơi mỗi người phụ nữ được truyền cảm hứng để tỏa sáng như những vì sao từ chính nguồn năng lượng nội sinh.

Vẻ đẹp thực sự bắt nguồn từ sức khỏe hệ thống

Sự kiện “Xuân Rạng Ngời” diễn ra vào chiều ngày 12/03/2026 tại Hà Nội không chỉ là một buổi gặp gỡ đầu năm mà còn là cột mốc quan trọng trong chiến lược tái định vị thương hiệu của Doppelherz tại Việt Nam. Giữa không gian đầy cảm xúc với sự góp mặt của dàn hoa hậu đình đám như Bảo Ngọc, Đỗ Thị Hà, Ngọc Hân, câu chuyện về sức khỏe phụ nữ đã được mổ xẻ dưới những góc nhìn chuyên sâu và đầy nhân văn.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Nguyễn Thu Giang (Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Sức khoẻ cộng đồng) – đã đưa ra những con số khiến nhiều người phải suy ngẫm. Bà chỉ ra rằng, ngoài công việc chính, phụ nữ phải dành trung bình 4-5 tiếng mỗi ngày cho những việc không tên, tương đương với khoảng 7 tháng làm việc mỗi năm. Áp lực này, cùng với 71% các vấn đề cảm xúc gia đình thường do phụ nữ gánh vác, chính là tác nhân dẫn đến stress kéo dài – "kẻ thù" trực tiếp tàn phá làn da, mái tóc và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Giang và ông Trần Minh Thao trao đổi về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe từ bên trong để hướng tới vẻ đẹp bền vững

Tiến sĩ Giang nhấn mạnh: “Một cái cây chỉ có thể nở ra những bông hoa đẹp khi cái cây đó khỏe mạnh. Con người cũng vậy. Khi cơ thể khỏe mạnh, được nuôi dưỡng đầy đủ dinh dưỡng, thì vẻ đẹp tự nhiên sẽ xuất hiện. Tôi luôn mong rằng phụ nữ hãy chăm sóc bản thân mình từ bên trong – từ dinh dưỡng, lối sống đến tinh thần”.

Khoa học dẫn dắt xu hướng “Beauty from within”

Theo các nghiên cứu lâm sàng quốc tế, quá trình lão hóa da bắt đầu rõ rệt từ tuổi 25, khi lượng collagen suy giảm tự nhiên và càng trầm trọng hơn do tác động của tia UV, ô nhiễm môi trường. Đây là lý do khiến xu hướng “Beauty from within” (Vẻ đẹp từ bên trong) trở thành cuộc dịch chuyển lớn của ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu, với quy mô dự kiến đạt khoảng 1.200 tỷ USD vào năm 2034.

Tại thị trường Việt Nam, Doppelherz đang khẳng định vị thế dẫn đầu bằng việc áp dụng triết lý kinh doanh của người Đức: lấy khoa học và chuyên môn làm nền tảng. Thay vì chạy theo những quảng cáo hào nhoáng, thương hiệu tập trung vào các dòng sản phẩm như Beauty Collagen, Aktiv Meno, hay Belle Anti-Aging – những sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Đức với các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe.

Ông Trần Minh Thao – Chủ tịch Doppelherz Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi chọn cách tiếp cận thị trường bằng nền tảng khoa học và chuyên môn. Không chỉ dừng lại ở các nghiên cứu tại Đức, chúng tôi mong muốn hợp tác với các viện, trường tại Việt Nam để có thêm dữ liệu phù hợp với đặc điểm sinh học và môi trường của người Việt”.

Sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng tại Việt Nam cũng rất rõ rệt. Người dùng hiện nay không chỉ hỏi sản phẩm có làm trắng da hay không, mà quan tâm sâu hơn đến cơ chế tác động, nguồn gốc nguyên liệu và các bằng chứng lâm sàng. Chính sự khắt khe này là cơ hội để những thương hiệu có lịch sử hơn 100 năm như Doppelherz tỏa sáng.

Ông Trần Minh Thao – Chủ tịch Doppelherz Việt Nam – chia sẻ về xu hướng “beauty from within” (vẻ đẹp từ bên trong) tại sự kiện

“Tinh tú rạng ngời” và cam kết vì cộng đồng

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình của Doppelherz trong việc xây dựng hệ sinh thái chăm sóc phụ nữ dựa trên ba trụ cột: Khoa học dẫn dắt, Truyền cảm hứng sống khỏe đẹp và Trải nghiệm cộng đồng.

Chiến dịch với thông điệp “Tinh tú rạng ngời” ví mỗi người phụ nữ như một vì sao, tỏa sáng bằng chính năng lượng tự thân. Để hiện thực hóa điều này, thương hiệu không chỉ cung cấp giải pháp dinh dưỡng mà còn thúc đẩy lối sống năng động. Một trong những kế hoạch ấn tượng nhất trong năm 2026 là việc triển khai hệ thống 20 câu lạc bộ Pickleball tại 20 tỉnh thành, nhằm khuyến khích phụ nữ vận động và nâng cao thể chất.

Bên cạnh đó, các hoạt động CSR (Trách nhiệm xã hội) cũng được chú trọng đặc biệt với các chương trình học bổng cho nữ sinh nghèo, hỗ trợ sinh kế và nâng cao nhận thức về tâm lý cho phụ nữ ở mọi giai đoạn cuộc đời.

Kết thúc buổi talkshow, thông điệp ý nghĩa nhất được lan tỏa chính là: Sức khỏe vững vàng chính là nền tảng của vẻ đẹp bền lâu. Khi người phụ nữ thực sự khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần, nụ cười của họ sẽ không chỉ ở trên môi mà sẽ xuất phát từ trái tim, tạo nên một sức hút tự nhiên và rạng rỡ nhất.