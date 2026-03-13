43 người nhập viện sau khi ăn bánh kem cùng một cửa hàng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sau khi ăn bánh kem bông lan trứng muối do một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) cung cấp, 97/98 người xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, 43 người phải nhập viện điều trị.

Chiều 13/3, Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày 6/3, một ngân hàng trên địa bàn phường Rạch Giá mua bánh kem bông lan trứng muối tại Hộ kinh doanh Cupcake trên đường 3/2, phường Rạch Giá tặng đối tác, khách hàng.

1000020919-8193-2871.jpg
43 người nhập viện sau khi ăn bánh kem từ một hộ kinh doanh.

Tới chiều 6/3, một số người ăn bánh kem nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sau đó rải rác nhiều người nhập viện, người cuối cùng vào viện lúc rạng sáng 8/3.

Khi ghi nhận một số ca nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, Trung tâm Y tế Rạch Giá đã tiến hành điều tra, xác minh và triển khai các biện pháp xử lý.

Sở Y tế An Giang cho biết, tổng cộng có 98 người ăn bánh, trong đó 97 người xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Có 43 người phải nhập viện điều trị, không ghi nhận trường hợp tử vong. Các bệnh nhân có biểu hiện tương tự nhau, đến sáng 13/3, tất cả đã được xuất viện.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang đã lấy mẫu bệnh phẩm và phát hiện chủng vi sinh Salmonella species.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thực phẩm nghi gây ngộ độc là bánh kem bông lan trứng muối do Hộ kinh doanh Cupcake cung cấp.

Tối 7/3, UBND phường Rạch Giá đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở này. Kết quả kiểm tra cho thấy, cơ sở có nhiều vi phạm như: Người trực tiếp tiếp xúc thực phẩm không mang đầy đủ bảo hộ lao động; dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy; không bảo đảm vệ sinh khu vực kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm ngưng hoạt động cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng, đồng thời lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn không thu được mẫu bánh để đưa đi kiểm nghiệm.

Nhật Huy
