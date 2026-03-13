Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Lễ ra mắt thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp SHINIQUE quy tụ dàn nghệ sĩ, doanh nhân và hoa hậu nổi tiếng

P.V

Ngày 8/3 tại TP.HCM, lễ ra mắt thương hiệu dược mỹ phẩm SHINIQUE diễn ra với quy mô lớn, thu hút sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, hoa hậu cùng các chuyên gia trong lĩnh vực da liễu. Sự kiện nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng làm đẹp khi kết hợp giữa chương trình giới thiệu thương hiệu, hội thảo khoa học và các hoạt động trình diễn nghệ thuật trên sân khấu.

Không gian sự kiện được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, mang tinh thần của một thương hiệu dược mỹ phẩm định hướng chuẩn y khoa. Ngay từ khi bắt đầu, chương trình đã thu hút đông đảo khách mời trong giới làm đẹp, doanh nhân và các gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam.

image001-1868.png
image003-copy.jpg
Hoa hậu Thiên Ân, Diễn viên Quốc Trường tại thảm đỏ lễ ra mắt thương hiệu dược mỹ phẩm SHINIQUE

Tham dự sự kiện có diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam, diễn viên Quốc Trường, diễn viên – người mẫu Nhan Phúc Vinh. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều hoa hậu và người đẹp như Đoàn Thiên Ân, Trần Tiểu Vy, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Kiều Duy và Lương Thùy Linh.

Sự kiện còn có sự tham dự của CEO Phạm Kim Dung cùng MC Nguyên Khang.

Theo bà Cao Thị Hoàn - Tổng giám đốc SHINIQUE Việt Nam, bên cạnh hoạt động ra mắt thương hiệu, chương trình còn chú trọng yếu tố chuyên môn với sự tham gia của nhiều bác sĩ và chuyên gia da liễu trong và ngoài nước. Tại đây diễn ra phiên báo cáo khoa học với chủ đề “Kỷ nguyên thẩm mỹ xanh & tái cấu trúc da đa tầng”, tập trung chia sẻ các xu hướng mới trong chăm sóc và điều trị da theo định hướng an toàn, dựa trên nền tảng khoa học.

image005-copy.jpg
Phiên báo cáo khoa học với chủ đề “Kỷ nguyên thẩm mỹ xanh & tái cấu trúc da đa tầng” thu hút sự quan tâm đông đảo chuyên gia, bác sĩ da liễu.

Bà Cao Thị Hoàn cũng cho biết thương hiệu được phát triển dựa trên nền tảng nghiên cứu da liễu và các tiêu chuẩn y khoa. Theo đại diện doanh nghiệp, triết lý mà thương hiệu theo đuổi là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và cá tính riêng của mỗi người phụ nữ.

“Vẻ đẹp không phải để trở thành ai khác, mà là để được là chính mình”, đại diện thương hiệu chia sẻ tại sự kiện.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của 48 thí sinh thuộc cuộc thi Miss World Vietnam. Các thí sinh đồng loạt xuất hiện trên sân khấu với sản phẩm của thương hiệu, tạo nên phần trình diễn ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại.

image007-copy.jpg
Màn trình diễn ấn tượng của 48 thí sinh Miss World với sản phẩm SHINIQUE, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra các lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa SHINIQUE và các đối tác nghiên cứu, chuyên gia da liễu đến từ Hàn Quốc. Thương hiệu cũng công bố kế hoạch hợp tác với các hệ thống phân phối mỹ phẩm trong nước cùng hệ sinh thái Sen Vàng Entertainment.

Theo bà Cao Thị Hoàn - Tổng giám đốc SHINIQUE Việt Nam, những thỏa thuận hợp tác này nhằm xây dựng nền tảng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, đồng thời mở rộng hệ thống phân phối của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

image009.png
Nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa SHINIQUE và các đối tác nhằm phát triển nghiên cứu sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối tại Việt Nam.

Việc lựa chọn ra mắt đúng dịp International Women's Day cũng được xem là thông điệp mà thương hiệu muốn gửi gắm tới phái đẹp. Thông điệp “Độc bản để tỏa sáng – vẻ đẹp riêng của mỗi người phụ nữ” được nhấn mạnh xuyên suốt các hoạt động của chương trình.

Trong những năm gần đây, thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với sự tham gia của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước. Bên cạnh yếu tố làm đẹp, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến độ an toàn, nguồn gốc sản phẩm cũng như nền tảng khoa học trong chăm sóc da.

Theo một số chuyên gia trong ngành, xu hướng dược mỹ phẩm – kết hợp giữa mỹ phẩm và nghiên cứu da liễu – đang được nhiều thương hiệu lựa chọn khi phát triển sản phẩm.

Sự xuất hiện của SHINIQUE, theo đại diện doanh nghiệp, là bước khởi đầu cho kế hoạch phát triển lâu dài tại Việt Nam với định hướng tập trung vào nghiên cứu, hợp tác chuyên môn và xây dựng hệ sinh thái trong lĩnh vực chăm sóc da.

P.V
#Shinique #dược mỹ phẩm #thẩm mỹ xanh #hoa hậu #nghệ sĩ #da liễu #hợp tác

