Đà Nẵng: Nhiều học sinh nhập viện nghi ngộ độc trà sữa

TPO - Sau khi uống trà sữa mua tại quán gần trường, 13 học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Trà My, TP. Đà Nẵng) xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và phải nhập viện theo dõi với dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm. Lực lượng chức năng đang vào cuộc làm rõ.

Ngày 13/3, lãnh đạo xã Trà My, TP. Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đang vào cuộc làm rõ vụ nhiều học sinh ngộ độc sau khi uống trà sữa.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, khoảng 10 giờ 35 phút ngày 12/3, Khoa Khám bệnh – Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc của Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My tiếp nhận 13 bệnh nhân là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi nhập viện với các dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm.

Các học sinh có biểu hiện mệt mỏi, đau bụng, đau đầu, buồn nôn và nôn ra nước. Sau khi được các bác sĩ thăm khám, điều trị và theo dõi, hiện các em đã tỉnh táo, sức khỏe cơ bản ổn định và đang được cho xuất viện về nhà.

Thông tin ban đầu từ học sinh và nhà trường cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11/3, trước khi xuất hiện các triệu chứng, các em đã mua và uống trà sữa tại một quán ở thôn Trung Thị, xã Trà My. Đến sáng hôm sau, nhiều em xuất hiện tình trạng đau bụng, mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My để kiểm tra, điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh vụ việc; đồng thời tiếp nhận, theo dõi và điều trị các trường hợp có triệu chứng.

Ngành y tế cũng đã lấy mẫu thực phẩm lưu để gửi xét nghiệm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra cơ sở bán trà sữa liên quan.

Theo lãnh đạo xã, hiện 13 học sinh nghi ngộ độc đã được xuất viện. Lực lượng chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân.