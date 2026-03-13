Bắt nhóm học sinh mang hung khí truy sát bạn trước cổng trường

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Mâu thuẫn từ những bình luận trên mạng xã hội, một nhóm học sinh đã mang mã tấu truy đuổi, tấn công bạn học ngay trước cổng trường ở Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, mâu thuẫn xảy ra giữa V.B.L. và N.H.Đ.D. (cùng 14 tuổi), học lớp 8, Trường THCS Quang Trung (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng) sau những bình luận qua lại trên mạng xã hội.

img-0085-6296-913.jpg
Hiện trường vụ ẩu đả.

Khoảng 15h ngày 12/3, L. rủ thêm ba người khác gồm L.Đ.T., T.K.V. (cùng 18 tuổi, học sinh Trường THPT Tây Sơn) cùng T.Đ.K (SN 21 tuổi, lao động tự do) đến khu vực trước cổng Trường THCS Quang Trung để tìm D. giải quyết mâu thuẫn.

Khi phát hiện D. đang đi bộ, L. và V. lao sang đường tấn công. Bị vây đánh, D. rút từ trong cặp ra một cây gậy ba khúc bằng kim loại để chống trả. Khi di chuyển đến trước một quán trà sữa gần đó, L. tiếp tục dùng mã tấu chém nhiều nhát về phía D.

Thấy D. bỏ chạy và nghe người dân tri hô “công an tới”, L. và V. nhanh chóng nhảy lên xe máy do T. và K. chờ sẵn rồi rời khỏi hiện trường.

img-0084.jpg
Cơ quan Công an thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng truy xét và làm việc với các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với K., đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Thái Lâm
