Một giáo viên mầm non bị cho nghỉ việc vì thô bạo với học sinh

TPO - Liên quan vụ giáo viên có hành vi chưa chuẩn mực với trẻ tại một cơ sở mầm non ở xã Lục Yên, Lào Cai, nhà trường cho biết đã cho giáo viên nghỉ việc.

Ngày 13/3, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô giáo tại nhóm trẻ trên địa bàn xã Lục Yên (tỉnh Lào Cai) có hành vi lôi, bế xốc và lắc mạnh một cháu nhỏ trong lớp, đồng thời dùng tay tác động vào người khiến cháu bé khóc lớn.

Theo nội dung được chia sẻ, trước đó, cháu bé đang trêu đùa với các bạn trong lớp và có hành vi dùng tay đập vào vai, người của bạn ngồi cạnh.

Người nhà cháu cho biết, ở nhà bé khá hiếu động, thích chơi đùa và thường trêu các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, việc cô giáo không kiềm chế được cảm xúc, có hành vi mạnh tay với trẻ đã khiến nhiều người bức xúc, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Viết Giang, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin xã Lục Yên cho biết, sự việc xảy ra tại một cơ sở của Trường Mầm non Ong Vàng trên địa bàn. “Ngay sau khi nắm được thông tin, xã đã làm việc với nhà trường và giáo viên D. Hiện nhà trường đã cho giáo viên này nghỉ việc”, ông Giang cho biết.

Giáo viên có hành vi bạo hành trẻ đã bị nhà trường cho nghỉ việc. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 13/3, Trường Mầm non Ong Vàng thông tin: Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h50 ngày 5/3, khi cô D. đang dọn dẹp phòng học để chuẩn bị cho trẻ ngủ trưa. Thời điểm đó, cháu B. có hành vi dùng tay đánh bạn. Sau khi nhắc nhở nhưng cháu vẫn tiếp tục, cô D. đã có hành vi lôi, lắc và đánh vào tay cháu.

Đại diện nhà trường cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, ban lãnh đạo cùng cô D. đã trực tiếp đến gặp gia đình cháu bé để nhận lỗi và xin lỗi. Gia đình đã chấp thuận, bày tỏ sự cảm thông, không yêu cầu khởi kiện và đề nghị không phát tán video.

Hiện sức khỏe của cháu bé ổn định, gia đình vẫn tiếp tục gửi trẻ tại trường. Nhà trường cũng đã làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

A Lù - Thành Đạt
#1 giáo viên ở Lào Cai Buộc nghỉ việc vì có hành vi thô bạo với trẻ mầm non

