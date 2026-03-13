Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki trao tặng học bổng cho sinh viên 09 Trường Đại học thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

Chương trình học bổng nằm trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục do Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki, Công ty Bảo hiểm DBI Hàn Quốc và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) tài trợ, nhằm ghi nhận thành tích học tập và tiếp thêm động lực cho những sinh viên có nỗ lực nổi bật trong quá trình học tập.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) trao tặng học bổng cho sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển

Hiện nay, tại Việt Nam, Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki, Công ty Bảo hiểm DBI Hàn Quốc đang triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục, trao tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hải Dương. Dự án được triển khai với mục tiêu cung cấp cơ hội học tập và đào tạo nguồn nhân lực trẻ với tổng quy mô học bổng lên tới khoảng 130 triệu won (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng).

Vừa qua, Quỹ đã trao tặng học bổng cho sinh viên của 09 trường Đại học thuộc khối VECOMNET là: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Mở Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Học bổng trên là chương trình trực thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển giáo dục. Sau khi nhận được sự cấp phép từ Bộ Nội Vụ, các đơn vị đã cùng phối hợp để triển khai dự án. Theo đó, tổng 45 suất học bổng (5 suất/ trường, tổng 360 triệu đồng) đã được trao tận tay đến các em sinh viên có thành tích tốt trong học tập. Mỗi suất học bổng gồm 3 triệu đồng tiền mặt và khóa học cùng phần mềm thực hành trị giá 5 triệu đồng nhằm giúp sinh viên có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức và nâng cao kỹ năng thực tiễn.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) trao tặng học bổng cho sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Đơn vị tài trợ chính cho dự án - Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki là cơ quan chuyên trách các hoạt động xã hội của Tập đoàn DB (Hàn Quốc), được thành lập và điều hành từ năm 1988. Hơn 10 năm qua, Quỹ đã triển khai nhiều hoạt động xã hội tại Việt Nam, tập trung vào các chương trình học bổng, hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu, với triết lý “The sustainable sponsorship for dream big” – Tài trợ bền vững cho những ước mơ lớn. Chương trình học bổng lần này không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính mà còn khích lệ tinh thần học tập, đồng thời lan tỏa văn hóa sẻ chia trong cộng đồng.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) trao tặng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội

Buổi lễ trao học bổng có sự tham dự từ phía đơn vị tài trợ - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) và có sự góp mặt từ phía lãnh đạo các Trường Đại học, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM). Tại buổi lễ, đại diện nhà tài trợ đã trực tiếp trao tận tay những suất học bổng quý giá cho các em sinh viên nhằm khích lệ, động viên tinh thần học tập của các em.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) trao tặng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thông qua chương trình lần này, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) muốn truyền tải thông điệp: “Việc đầu tư cho thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là một chiến lược phát triển bền vững. Đồng thời, BSH tin rằng tạo dựng môi trường để thanh niên học tập, trưởng thành và phát huy tiềm năng chính là yếu tố then chốt để phát triển xã hội”.

Trong tháng 3/2026, chương trình học bổng do Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki, Công ty DBI tài trợ với sự đồng hành của BSH và VECOM sẽ được triển khai tại nhiều trường đại học trên cả nước, góp phần mở rộng cơ hội hỗ trợ và khích lệ sinh viên nỗ lực học tập, phát triển bản thân.