Ăn vách bò um cà đắng, 3 người sưng phù mặt, khó thở phải cấp cứu

Huỳnh Thủy
TPO - Sau khi ăn món vách bò um cà đắng tại một quán ăn ở Đắk Lắk, 3 người đàn ông bất ngờ xuất hiện triệu chứng sưng phù mặt, khó thở, nổi ban đỏ và phải nhập viện cấp cứu.

Tối 13/3, tin từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị đang điều trị cho 3 bệnh nhân nhập viện nghi phản ứng sau khi ăn món vách bò um cà đắng. Các bệnh nhân gồm: Nguyễn Văn Phít (SN 1992), Nguyễn Hữu Đông (SN 1983) và Trần Mạnh Huy (SN 1993), cùng trú tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 14h15 ngày 12/3, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhân trong tình trạng nổi ban đỏ vùng mặt, ngứa, sưng phù mặt và môi, kèm khó thở, tức ngực, nôn ói nhiều. Các bệnh nhân được xử trí bằng dịch truyền và thuốc, sau đó chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.

tienphong-1-1.jpg
Ba bệnh nhân nhập viện sau khi ăn món vách bò um cà đắng.

Theo người nhà, khoảng 12h cùng ngày, cả 3 cùng ăn món vách bò um cà đắng tại Vườn sinh thái Mái Lá trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 5 phút sau khi ăn, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sưng phù mặt, môi, nổi ban đỏ nên được đưa đi cấp cứu.

Người nhà bệnh nhân cho biết, khi thấy những người đi cùng nôn ói nhiều sau khi sử dụng dịch vụ tại quán, họ đã yêu cầu cơ sở lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời giữ lại mẫu thức ăn còn trong chén để cung cấp cho cơ quan chức năng.

