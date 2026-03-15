Những hình ảnh đặc biệt trong ngày hội non sông giữa lòng di sản

TPO - Em bé theo mẹ đi bầu cử, du khách quốc tế dừng chân quan sát và chụp ảnh, cử tri check–in trước các điểm bỏ phiếu là đình, miếu, nhà cổ giữa lòng phố cổ Hội An; hay hình ảnh đồng bào Cơ Tu trong trang phục thổ cẩm rực rỡ nô nức đến điểm bỏ phiếu ở vùng núi, biên giới… tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Phố cổ Hội An (TP. Đà Nẵng) rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân. Đặc biệt tại đây, nhiều điểm bỏ phiếu được đặt ngay trong các đình, miếu, nhà văn hóa nằm giữa lòng phố cổ. Không gian cổ kính của những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi được trang hoàng cờ hoa rực rỡ khiến du khách quốc tế đang tham quan tò mò dừng lại quan sát. Ảnh: Hoài Văn
Sắc màu vùng cao hòa nhịp ngày hội lớn
A'ur là thôn xa nhất của xã A Vương, nằm sâu trong rừng đặc dụng bảo vệ loài và sinh cảnh Sao la, cách trung tâm xã gần 20km, đi bộ mất gần 6 tiếng. Chủ tịch UBND xã A Vương Bríu Quân cho hay, đến thời điểm này 68 cử tri của thôn đã hoàn thành bỏ phiếu theo đúng quy định.