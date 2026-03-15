Những hình ảnh đặc biệt trong ngày hội non sông giữa lòng di sản

Hoài Văn
TPO - Em bé theo mẹ đi bầu cử, du khách quốc tế dừng chân quan sát và chụp ảnh, cử tri check–in trước các điểm bỏ phiếu là đình, miếu, nhà cổ giữa lòng phố cổ Hội An; hay hình ảnh đồng bào Cơ Tu trong trang phục thổ cẩm rực rỡ nô nức đến điểm bỏ phiếu ở vùng núi, biên giới… tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

tp-khu-vuc-bo-phieu-so-2-phuong-hoi-an-4413.jpg
tp-du-khach-to-mo-truoc-diem-bau-cu-trong-long-pho-co-hoi-an.jpg
Phố cổ Hội An (TP. Đà Nẵng) rực rỡ cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của toàn dân. Đặc biệt tại đây, nhiều điểm bỏ phiếu được đặt ngay trong các đình, miếu, nhà văn hóa nằm giữa lòng phố cổ. Không gian cổ kính của những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi được trang hoàng cờ hoa rực rỡ khiến du khách quốc tế đang tham quan tò mò dừng lại quan sát. Ảnh: Hoài Văn
tp-du-khach-nuoc-ngoai-to-mo-truoc-diem-bo-phieu-giua-long-pho-co-hoi-an.jpg
Du khách ghi lại hình ảnh không khí ngày hội non sông ngay giữa lòng di sản﻿ Hội An. Một số du khách bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tận mắt chứng kiến không khí bầu cử tại Việt Nam, đặc biệt trong không gian di sản nổi tiếng thế giới như phố cổ Hội An.
tp-em-be-theo-me-den-diem-bo-phieu.jpg
Giữa dòng người nô nức ấy, hình ảnh chị Vương Thị Ngọc Hân (37 tuổi, cử tri phường Hội An) địu con nhỏ 5 tháng tuổi đến khu vực bỏ phiếu số 2 khiến nhiều người chú ý. Chị cho biết đã sắp xếp công việc để đi bầu từ sớm.

Sắc màu vùng cao hòa nhịp ngày hội lớn

tp-cu-tri-a-vuong-3.jpg
Không chỉ ở phố cổ, tại nhiều xã miền núi, biên giới của TP. Đà Nẵng, những sắc màu thổ cẩm rực rỡ của đồng bào Cơ Tu hòa cùng cờ đỏ sao vàng càng làm cho ngày hội non sông thêm rộn ràng, ấm áp.
3123286648226549778.jpg
Em bé Cơ Tu theo mẹ đi bầu cử tại xã biên giới A Vương, Đà Nẵng.
theo-me-di-bau-cu.jpg
Mẹ địu con đến điểm bỏ phiếu﻿, tại xã Phước Chánh, TP. Đà Nẵng
cu-tri-xa-nam-tra-my-di-bo-phieu-7150.jpg
Em bé theo cha đi bầu cử, tại xã Nam Trà My, TP. Đà Nẵng.
cu-tr-tra-doc.jpg
Xã Trà Đốc thuê xe buýt, phân công cán bộ đưa đón cử tri tại 10 nóc đến điểm bỏ phiếu, đảm bảo mọi cử tri đều có điều kiện tham gia ngày hội.
cu-tri-tra-tan-da-nang.jpg
Cử tri các nóc xa của thôn Sông Y, xã miền núi Trà Tân, tổ bầu cử mang thùng phiếu đến tận nhà dân.
thon-aur-xa-a-vuong.jpg
bau-cu-tai-thon-biet-lap-aur.jpg
thon-biet-lap-aur.jpg
A'ur là thôn xa nhất của xã A Vương, nằm sâu trong rừng đặc dụng bảo vệ loài và sinh cảnh Sao la, cách trung tâm xã gần 20km, đi bộ mất gần 6 tiếng. Chủ tịch UBND xã A Vương Bríu Quân cho hay, đến thời điểm này 68 cử tri của thôn đã hoàn thành bỏ phiếu theo đúng quy định.
