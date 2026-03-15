Những hình ảnh đặc biệt trong ngày hội non sông giữa lòng di sản

TPO - Em bé theo mẹ đi bầu cử, du khách quốc tế dừng chân quan sát và chụp ảnh, cử tri check–in trước các điểm bỏ phiếu là đình, miếu, nhà cổ giữa lòng phố cổ Hội An; hay hình ảnh đồng bào Cơ Tu trong trang phục thổ cẩm rực rỡ nô nức đến điểm bỏ phiếu ở vùng núi, biên giới… tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.