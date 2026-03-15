Hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số cùng bộ đội Biên phòng bỏ phiếu tại khu vực biên giới

TPO - Từ sáng sớm 15/3, cử tri tại 13 xã biên giới của tỉnh Sơn La đã tới các điểm bỏ phiếu, tham gia ngày hội lớn của đất nước. Trên khắp các bản làng vùng cao, cờ đỏ sao vàng rực rỡ, loa truyền thanh vang lên bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, tạo nên không khí bầu cử sôi nổi, trang nghiêm nơi phên dậu Tổ quốc.

Đồng bào biên giới tại tổ bầu cử số 16, bản Nà Đít, xã Yên Sơn khai mạc bầu cử.

Ngay từ tờ mờ sáng, nhiều điểm bỏ phiếu tại các xã biên giới đã nhộn nhịp cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong cái se lạnh của vùng cao, người dân các bản làng phấn khởi tới các điểm bầu cử bỏ phiếu.

Thượng tá Vì Văn Chương - Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết, không khí rộn ràng ngày bầu cử lan tỏa khắp các bản vùng biên. Dọc các tuyến đường dẫn vào khu vực bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên sắc đỏ rực rỡ giữa núi rừng.

Tại các điểm bỏ phiếu, công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của Luật Bầu cử.

Người dân biên giới trao đổi, thảo luận về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Trong đó, xã biên giới Yên Sơn và Phiêng Khoài, địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Chiềng On có 37 tổ bầu cử. Trung tá Mai Thế Cảnh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On, cho biết, ngay từ sáng sớm, người dân nô nức đi bỏ phiếu. Hệ thống loa truyền thanh tại các bản liên tục phát các nội dung tuyên truyền về Luật Bầu cử bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc, giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa, trách nhiệm của mình trong ngày hội lớn của đất nước.

Các cử tri là Bộ đội Biên phòng bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 16.

“Từ nhiều ngày trước, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử. Nhờ đó, cử tri tại các bản vùng cao đều nắm rõ quy trình bỏ phiếu và tích cực tham gia”, Trung tá Mai Thế Cảnh cho biết.

Tại các điểm bầu cử, danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai tại nhà văn hóa bản và trụ sở xã để cử tri theo dõi, tìm hiểu. Hòm phiếu, con dấu, phiếu bầu cùng các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ từ nhiều ngày trước. Công tác kiểm tra, rà soát quy trình tổ chức bỏ phiếu được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định.

Chính quyền địa phương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, trang trí khánh tiết trang trọng, đồng thời chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri cao tuổi, ốm đau hoặc không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Người dân biên giới xếp hàng vào nhận phiếu bầu cử.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Các điểm bỏ phiếu đều được bố trí lực lượng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Trong không khí phấn khởi và trách nhiệm, cử tri biên giới Sơn La đang cùng cử tri cả nước thực hiện quyền làm chủ của mình, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.