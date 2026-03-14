Đẹp mê mẩn con đường rợp cờ đỏ sao vàng ở xứ Thanh mừng ngày bầu cử

TPO - Để chào mừng ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cung đường uốn lượn giữa ruộng bậc thang xanh mướt ở thôn Đôn (xã Pù Luông, Thanh Hóa) rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh thiêng liêng và cuốn hút du khách.
Trước ngày hội toàn dân, chính quyền địa phương đã trang trí đường cờ như khoác lên tấm áo mới, vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ. Hình ảnh những lá cờ nối tiếp nhau, trải dài giữa màu xanh mướt của lúa non, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.
Theo lãnh đạo xã Pù Luông, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 đã sẵn sàng. Xã cũng chuẩn bị hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng dọc tuyến đường hình chữ S. Các hộ dân trên địa bàn cũng được tuyên truyền treo cờ cho ngày hội toàn dân tộc.
"Xã đã lập 6 tổ bầu cử với 20 điểm tại 20 thôn, bản để phục vụ cho gần 7.000 cử tri bỏ phiếu bầu cử vào ngày mai (15/3)", ông Hà Nam Khánh - Phó Bí thư Thường trực xã Pù Luông cho hay.
Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử, tổng số gần 3 triệu cử tri.