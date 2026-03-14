Đẹp mê mẩn con đường rợp cờ đỏ sao vàng ở xứ Thanh mừng ngày bầu cử

TPO - Để chào mừng ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cung đường uốn lượn giữa ruộng bậc thang xanh mướt ở thôn Đôn (xã Pù Luông, Thanh Hóa) rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh thiêng liêng và cuốn hút du khách.