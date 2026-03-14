Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đẹp mê mẩn con đường rợp cờ đỏ sao vàng ở xứ Thanh mừng ngày bầu cử

Phạm Trường

TPO - Để chào mừng ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cung đường uốn lượn giữa ruộng bậc thang xanh mướt ở thôn Đôn (xã Pù Luông, Thanh Hóa) rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh thiêng liêng và cuốn hút du khách.

Clip: Vẻ đẹp đường cờ trên con đường hình chữ S ở Thanh Hóa.
tp-1111.jpg
Những ngày này, du khách đến thôn Đôn, xã Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa﻿) đều thích thú, đến chụp ảnh tại con đường hình chữ S rợp bóng cờ. Ảnh: Phạm Trường.
tp-1.jpg
Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ tạo nên điểm nhấn khác biệt cho vùng núi Pù Luông mà còn khiến không ít người ngỡ ngàng, xúc động chiêm ngưỡng.
tp-2.jpg
Theo người dân địa phương, việc treo cờ đỏ sao vàng dọc cung đường ruộng bậc thang đã trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp lễ lớn của đất nước.
tp-111.jpg
tp-11.jpg
tp-8.jpg
Trước ngày hội toàn dân, chính quyền địa phương đã trang trí đường cờ như khoác lên tấm áo mới, vừa trang nghiêm, vừa rực rỡ. Hình ảnh những lá cờ nối tiếp nhau, trải dài giữa màu xanh mướt của lúa non, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.
tp-4.jpg
Khách du lịch khi đến Pù Luông dịp này thường chọn điểm cao ở đầu bản để có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh cung đường. Xen lẫn trong khung cảnh thiên nhiên yên bình là màu đỏ thắm của cờ Tổ quốc, nổi bật và thiêng liêng.
tp-7.jpg
"Trước ngày bầu cử ngày mai, bọn em tranh thủ đến chụp ảnh tại đường cờ. Vẻ đẹp của con đường hình chữ S uốn lượn giữa màu xanh của những ruộng lúa bậc thang khiến ai cũng xúc động", em Hà Thị Hồng Duyên (19 tuổi, trú xã Phú Lễ) cho hay.
tp-17.jpg
tp-18.jpg
tp-10.jpg
Theo lãnh đạo xã Pù Luông, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3 đã sẵn sàng. Xã cũng chuẩn bị hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng dọc tuyến đường hình chữ S. Các hộ dân trên địa bàn cũng được tuyên truyền treo cờ cho ngày hội toàn dân tộc.
tp-16.jpg
Mỗi lá cờ được treo lên thể hiện hình ảnh thiêng liêng của dân tộc.
tp-11112.jpg
tp-20.jpg
tp-22.jpg
"Xã đã lập 6 tổ bầu cử với 20 điểm tại 20 thôn, bản để phục vụ cho gần 7.000 cử tri bỏ phiếu bầu cử vào ngày mai (15/3)", ông Hà Nam Khánh - Phó Bí thư Thường trực xã Pù Luông cho hay.

Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử, tổng số gần 3 triệu cử tri.

#bầu cử #bản Đôn #cờ đỏ sao vàng #Thanh Hóa #đường chữ S #Pù Luông #ngày hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục