‘Lá phiếu giúp tôi thấy mình vẫn là một phần của xã hội’

Thu Hiền
TPO - “Dù đang trong quá trình cai nghiện, nhưng tôi vẫn được thực hiện quyền công dân. Lá phiếu giúp tôi thấy mình vẫn là một phần của xã hội”, anh L.Đ.D (học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An) chia sẻ.

Ngày 15/3, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An, các cán bộ, học viên cai nghiện háo hức﻿ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Với nhiều học viên cai nghiện, khoảnh khắc cầm trên tay lá phiếu bầu cử không chỉ mang ý nghĩa chính trị mà còn là dấu mốc đặc biệt trên hành trình nỗ lực làm lại cuộc đời.
Khu vực bỏ phiếu tại cơ sở được trang trí trang trọng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hội lớn của đất nước. Nhiều học viên chăm chú đọc kỹ danh sách ứng cử, cân nhắc lựa chọn những đại biểu mà mình tin tưởng để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.
Dưới sự hướng dẫn của tổ bầu cử, các học viên được hướng dẫn cách ghi phiếu và tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.
Trước khi tiến hành bỏ phiếu, học viên được cán bộ phổ biến nội quy, quy trình bỏ phiếu.﻿
Cầm trên tay lá phiếu, anh L.Đ.D., học viên đang điều trị tại cơ sở xúc động chia sẻ: “Dù đang trong quá trình cai nghiện, nhưng tôi vẫn được thực hiện quyền công dân. Lá phiếu giúp tôi thấy mình vẫn là một phần của xã hội﻿”.

Theo anh D., trước đây do vướng vào ma túy nên cuộc sống rơi vào bế tắc, xa cách gia đình. Từ khi vào cơ sở cai nghiện, được cán bộ quan tâm, động viên, anh dần thay đổi nhận thức, quyết tâm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời và mong sớm trở về với gia đình, tìm việc làm ổn định.“Khoảnh khắc bỏ lá phiếu vào hòm phiếu khiến tôi nghĩ nhiều đến tương lai. Tôi mong sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện sẽ trở về với gia đình, tìm việc làm ổn định và sống có ích hơn”, anh D. chia sẻ.

Không chỉ riêng anh D., nhiều học viên khác cũng bày tỏ niềm xúc động khi được trực tiếp cầm lá phiếu bầu cử. Với họ, việc được thực hiện quyền công dân ngay trong thời gian cai nghiện là sự ghi nhận và động viên lớn lao trên hành trình thay đổi bản thân.
Anh T.V.M, một học viên đang điều trị tại cơ sở, tâm sự: “Hôm nay được cầm lá phiếu, tôi cảm thấy rất ý nghĩa và tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để sau này khi trở về cộng đồng có thể sống tốt, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội”.

Trung tá Trần Hồng Quân, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, việc tổ chức cho học viên tham gia bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền chính trị của công dân.

Trước ngày bầu cử, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương nơi các phân khu đóng quân chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết; đồng thời tổ chức tuyên truyền để học viên hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của mình.

“Trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, lực lượng cán bộ của cơ sở túc trực, hướng dẫn học viên thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu. Nhờ vậy, hoạt động bầu cử tại cơ sở diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định”, Trung tá Quân chia sẻ.

Qua thống kê, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, có 321 cử tri tham gia bầu cử; 328 học viên đang cai nghiện, trong đó có 7 người không đủ điều kiện bầu cử, 6 người dưới 18 tuổi và 1 người vừa vào cơ sở đã có thẻ cử tri tại địa phương.
Những lá phiếu lần lượt được bỏ vào hòm phiếu trong sự trang nghiêm của ngày hội lớn. Đối với nhiều học viên cai nghiện, đó không chỉ là sự lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân mà còn là biểu tượng của niềm tin, hy vọng về một khởi đầu mới.
