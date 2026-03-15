Hơn 93% cử tri cả nước đã bầu cử xong

report 5 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu gần như tuyệt đối

Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết tính đến 16h, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là hơn 71,3 triệu cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%). Hầu hết tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia - thông tin nhanh tới báo chí, chiều 15/3.

Trong đó, có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%: Tuyên Quang (99,86%), Lào Cai (99,81%), Lạng Sơn (99,30%), Điện Biên (99,23%), Lai Châu (99,20%).

Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%: Đà Nẵng (98,71%), Hà Tĩnh (98,70%), Cao Bằng (98,22%), Thái Nguyên (98,17%), Quảng Ninh (98,08%)…

9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90% như Hải Phòng (94,88%), Khánh Hòa (93,93%), Đồng Tháp (93,92%), Lâm Đồng (93,32%), An Giang (92,61%), Bắc Ninh (91,66%), Đồng Nai (91,12%), Hưng Yên (90,44%)…

Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%: Tây Ninh (89,95%).

Riêng TPHCM có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có hơn 7,6 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã tập trung phản ánh đậm nét về Ngày bầu cử”, Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá.

Lê Dương