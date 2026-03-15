Hơn 93% cử tri cả nước đã bầu cử xong

Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết tính đến 16h, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là hơn 71,3 triệu cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%). Hầu hết tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.
Trong đó, có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%: Tuyên Quang (99,86%), Lào Cai (99,81%), Lạng Sơn (99,30%), Điện Biên (99,23%), Lai Châu (99,20%).
Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%: Đà Nẵng (98,71%), Hà Tĩnh (98,70%), Cao Bằng (98,22%), Thái Nguyên (98,17%), Quảng Ninh (98,08%)…
9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90% như Hải Phòng (94,88%), Khánh Hòa (93,93%), Đồng Tháp (93,92%), Lâm Đồng (93,32%), An Giang (92,61%), Bắc Ninh (91,66%), Đồng Nai (91,12%), Hưng Yên (90,44%)…
Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%: Tây Ninh (89,95%).
Riêng TPHCM có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có hơn 7,6 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.
Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.
Không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã tập trung phản ánh đậm nét về Ngày bầu cử”, Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá.
Tính đến 16h chiều 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại tất cả xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trung bình đạt 99,10%. Trong đó có 52 phường, xã đạt tỷ lệ 100%, phần lớn là các xã miền núi.
Ông Arất Blúi - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tây Giang - cho biết lúc 10h cùng ngày, tại 12/12 khu vực bỏ phiếu của xã đã có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Toàn xã Tây Giang có 5.467 cử tri tham gia bầu cử.
Thôn Nal, Arớh, Pơr’ning là địa bàn có đông cử tri nhất xã nên đặc biệt chú trọng đến công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Trong những ngày qua, xã đã cử nhiều đoàn công tác lên đây để giúp 3 thôn và tổ bầu cử hoàn tất các khâu chuẩn bị. Nhờ vậy trong sáng 15/3, công tác bầu cử ở 3 thôn diễn ra an toàn, đúng quy trình và đúng luật với 100% cử tri đi bầu.
Ủy ban bầu cử khu vực bỏ phiếu số 16, xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà cụ bà Đặng Thị Lãm ở thôn Thạch Bồ để cụ bỏ phiếu. Cụ Lãm năm nay đã 116 tuổi, không còn khỏe để có thể đến khu vực bỏ phiếu. Khi thùng phiếu được mang đến tận nhà, dưới sự hướng dẫn của các thành viên tổ bầu cử, cụ đã tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu phụ.
Nhiều cử tri tuổi cao, sức yếu, không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu cũng được bỏ phiếu ngay tại nhà.
Tại mỗi điểm đến, việc mang thùng phiếu phụ đều được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, có sự giám sát của các thành viên tổ bầu cử và lực lượng công an nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch của cuộc bầu cử. Đây là minh chứng cho sự quan tâm, chu đáo của chính quyền địa phương trong việc bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa, đến 15h30 chiều 15/3, toàn tỉnh đã có 91,74% cử tri đi bầu cử. Trong đó có 39 địa phương đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu từ 90% trở lên.
Đặc biệt, có 12 địa phương đã đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu gồm đặc khu Trường Sa và các xã: Cà Ná, Phước Hà, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái, Bác Ái Tây, Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh.
Hiện các xã, phường chưa đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử đang nỗ lực rà soát danh sách cử tri để tiếp tục nhắc nhở cử tri chưa đi bỏ phiếu khẩn trương đi bầu cử. Trung tâm trực số liệu của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa liên tục theo dõi, cập nhật tiến độ bầu cử trên địa bàn tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
Uỷ ban Bầu cử tỉnh An Giang cho biết tính đến 15h30 ngày 15/3, toàn tỉnh đã có hơn 3 triệu cử tri đi bầu cử (tổng số hơn 3,3 triệu cử tri), đạt gần 92% tổng số cử tri. Không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, an ninh trật tự được đảm bảo, nhiều địa phương đã hoàn thành 100% tỷ lệ cử tri đi bầu.
Nhiều nơi ghi nhận người cao tuổi, chức sắc tôn giáo, lực lượng vũ trang và người có uy tín trong cộng đồng đi bầu từ sớm, góp phần tạo khí thế phấn khởi trong ngày hội toàn dân.
Có 6 xã hoàn thành 100% tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu, gồm Tiên Hải, Hòn Nghệ, Hòa Hưng, Phú Hữu, Vĩnh Trạch và Tây Phú.
Ngày 15/3, cùng với cử tri cả nước, cử tri trên địa bàn đặc khu Phú Quý đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Nhiều ngư dân tranh thủ đi bầu sớm trước khi ra khơi, các lực lượng vũ trang và cử tri cao tuổi cũng tích cực tham gia bỏ phiếu.
Đến 15h cùng ngày, 21/21 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Phú Quý đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia.
Sáng 15/3, hơn 100 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tham gia bỏ phiếu tại Điểm bầu cử số 19 của xã Đoài Phương, Hà Nội.
Uỷ ban Bầu cử TP. Cần Thơ cho biết, tính đến 15h, Thành phố đã có hơn 2,73 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (trên tổng hơn 2,87 triệu cử tri), đạt tỷ lệ trên 95%.
Trong đó, có 22/103 xã, phường đã có 100% cử tri đi bâu cử đạt 100% gồm: Long Phú 1, Vị Thanh, Mỹ Quới, Hỏa Lựu, Nhơn Ái, Phú Lộc, Tân Hòa, Trường Long, Vĩnh Lợi, Vị Thủy, Hòa Tú, Lâm Tân, Ngọc Tố, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thanh 1, Vĩnh Tường, Trường Long Tây, Long Bình, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Cờ Đỏ, Thới Hưng.
"Son cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi lần đầu tiên đi bầu cử với tư cách là công dân Việt Nam. Đây là điều vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với Son và gia đình của mình" -Nguyễn Xuân Son chia sẻ.
Ủy ban bầu cử TP Hà Nội vừa có báo cáo nhanh tình hình bầu cử đến 11h30 ngày 15/3. Theo đó, tính đến 11h30, số cử tri đi bầu toàn thành phố đạt tỷ lệ: 70,09 %, trong đó đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là xã Yên Xuân (đạt 88,99%), đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là phường Hồng Hà (đạt 64,50%).
Có 127 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu.
Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử và ngày bầu cử được đảm bảo.
Tại Hà Nội, có 4.098 khu vực bỏ phiếu với tổng số cử tri là 6.033.660 người.
Tại Trung tâm báo chí, Nhà Quốc hội, Hà Nội, bà Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia - đã thông tin nhanh với báo chí về công tác bầu cử.
Tính đến 14h15, đã có gần 62 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách. Trong đó, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, đặc biệt 9 tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, cùng một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên, đã đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.
Đáng chú ý, đến nay đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%, đặc biệt là ở các khu vực lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao.
Theo bà Yên, điều này cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm rất cao của cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Không khí ngày bầu cử trên phạm vi cả nước diễn ra rất sôi nổi, phấn khởi và dân chủ. Tại nhiều khu vực bỏ phiếu, cử tri đến từ khá sớm để thực hiện quyền bầu cử.
“Trong sáng nay, chúng tôi ghi nhận nhiều hình ảnh rất xúc động, như những cử tri cao tuổi vẫn được người thân đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm, hay những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử với tâm thế rất hào hứng và trách nhiệm”, bà Yên chia sẻ.
Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 25 (buôn Tuôr, xã Hòa Phú, Đắk Lắk), đông đảo cử tri là bà con người đồng bào Ê Đê đến từ sớm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong không khí rộn ràng tiếng cồng chiêng.
Ghi nhận của phóng viên tại Khu vực bỏ phiếu số 1 (đặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 5 đường 2/4), ngay từ sáng sớm, không khí đã vô cùng náo nức. Gần 2.000 cử tri thuộc các tổ dân phố Vạn Thọ, Vạn Phước 1 và Vạn Phước 2 tập trung đông đủ, diện trang phục chỉnh tề chờ khai mạc ngày hội lớn của đất nước.
Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm và kiểm tra, niêm phong thùng phiếu theo đúng quy định, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành đã vinh dự là người đầu tiên thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chia sẻ tại khu vực bỏ phiếu, cử tri Trần Kiều Tiên (Tổ dân phố Vạn Thọ) hào hứng: “Tôi kỳ vọng những người trúng cử sẽ thực sự là cánh tay nối dài, đưa ý chí và nguyện vọng của người dân đến với nghị trường Quốc hội và HĐND, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển”.
Để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, Ủy ban Bầu cử phường Nha Trang đã huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hướng dẫn cử tri tận tình. Việc bố trí các khu vực ghi phiếu, hòm phiếu được thực hiện khoa học, giúp tiến độ bầu cử diễn ra nhanh chóng, đúng quy trình pháp luật.
Gia đình NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ và NSƯT Sĩ Tiến có mặt từ sáng 15/3, tại điểm bỏ phiếu để thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các nghệ sĩ cho biết đã dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thông tin về các ứng cử viên trước khi đi bầu, từ đó gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của mình qua từng lá phiếu.
NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ tham gia bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6, khu vực bỏ phiếu số 23 (phường Đống Đa, TP. Hà Nội). NSƯT Đỗ Kỷ cho biết bản thân và các thành viên trong gia đình đã dậy sớm để chuẩn bị đi bầu cử.
"Công tác chuẩn bị tại khu dân cư được thực hiện khá tốt, không gian được trang hoàng đẹp mắt, tạo nên bầu không khí trang trọng, đúng như mọi người vẫn gọi đây là ngày hội của toàn dân", NSƯT Đỗ Kỷ nói.
NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam - tham gia bỏ phiếu ở phường Tương Mai (Hà Nội). "Tổ dân phố đã gửi tới người dân thông tin và danh sách sơ bộ của các ứng cử viên từ cấp phường, cấp thành phố đến đại biểu Quốc hội, giúp cử tri thuận tiện tiếp cận và tìm hiểu. Chuyển đổi số đã gắn với đời sống xã hội một cách rất thiết thực và ý nghĩa", NSƯT Sĩ Tiến chia sẻ với Tiền Phong.
Trong khi đó, tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ cảm xúc đặc biệt. Ông cho rằng đây không chỉ là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, mà còn là cơ hội để gửi gắm niềm tin vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Đến 11h30 trưa 15/3, hơn 2,15 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt gần 72% tổng số cử tri.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh có 2.155.088 cử tri đã thực hiện quyền bầu cử, đạt 71,94% trên tổng số 2.995.557 cử tri. Đáng chú ý, đã có 90/95 xã, phường ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 94,73%.
So với thời điểm 9h cùng ngày, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu đã tăng thêm 1.415.806 người, tương ứng tăng 47,27%, cho thấy tiến độ bỏ phiếu tại các khu vực diễn ra nhanh chóng, thuận lợi.
Sáng cùng ngày, ông Vũ Hồng Văn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai - đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, khu phố Vinh Thạnh, phường Trấn Biên.
Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 11 thuộc phường Bình Thạnh (TPHCM), nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ở tuổi 106, cụ vẫn có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền công dân. Trong bộ áo dài đỏ truyền thống nổi bật giữa không khí rực rỡ cờ hoa, cụ được lực lượng hỗ trợ và người thân ân cần dìu vào khu vực bỏ phiếu.
Cùng thời điểm tại xã Bình Lợi, hình ảnh cụ Phạm Đức Sắc, 102 tuổi ngồi xe lăn đếm điểm bỏ phiếu cũng gây xúc động. Tuy tuổi cao, đi lại khó khăn nhưng cụ vẫn mong muốn tự tay thực hiện quyền bầu cử của mình.
Sau khi được sự hỗ trợ của lực lượng phục vụ tại khu vực bỏ phiếu, cụ Sắc chậm rãi tiến vào phòng bỏ phiếu, cẩn trọng lựa chọn và tự tay bỏ lá phiếu bầu chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Với cụ Sắc, việc đi bầu không chỉ là quyền lợi, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Một thế kỷ cuộc đời, bao nhiêu mùa bầu cử đi qua, nhưng tinh thần trách nhiệm của cụ vẫn rực cháy như thuở ban đầu.
Cụ Sắc nói: "Tôi còn khỏe, còn minh mẫn thì phải tự tay mình chọn người lo cho dân, cho nước".
Dù đã 97 tuổi nhưng trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cụ Lê Thị Ngũ (97 tuổi, trú xóm Quang Thịnh, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) vẫn tự tay cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình.
Được con cháu và cán bộ tổ bầu cử hỗ trợ đưa đến điểm bỏ phiếu, cụ Ngũ chậm rãi bước vào khu vực bầu cử, tự tay lựa chọn và bỏ lá phiếu vào hòm phiếu trong sự xúc động của nhiều người có mặt.
Cụ Ngũ chia sẻ bản thân đã trải qua nhiều kỳ bầu cử và luôn coi đây là quyền lợi, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. “Dù tuổi đã cao nhưng còn đi được là tôi vẫn muốn tự mình đi bầu. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho dân, lo cho dân”, cụ Ngũ nói.
Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến 11h20 ngày 15/3, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Huế, Vĩnh Long… đang là những tỉnh dẫn đầu về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, với tỷ lệ lần lượt là: 91,64%; 85,32%, 85,22%, 83,88%, 82,05%, 81,9%, 80,69%...