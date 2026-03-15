Hình ảnh tận tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ Tuyên Quang, Quảng Trị trong ngày bầu cử

TPO - Sáng 15/3, khi trời còn chưa sáng rõ, màu áo xanh tình nguyện đã có mặt tại nhiều điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ công tác tổ chức. Không chỉ chuẩn bị cơ sở vật chất, nhiều đoàn viên thanh niên còn mang hòm phiếu vượt qua những đoạn đường khó khăn, đưa lá phiếu đến tận nhà cử tri vùng cao, góp phần làm nên hình ảnh đẹp trong ngày hội lớn của toàn dân.

Sáng sớm 15/3, những bóng áo xanh của Đoàn Xã Liên Hiệp đã có mặt hầu hết ở các điểm bầu cử﻿. Đoàn Xã đã thành lập 27 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại 27 khu vực bỏ phiếu trên toàn xã, các đội tham gia hỗ trợ theo sự phân công bài bản, an toàn. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên mang hòm phiếu đến tận nhà cử tri cao tuổi, một hình ảnh giản dị nhưng đầy xúc động trong ngày hội của toàn dân﻿.

Khi trời vừa tảng sáng, Đoàn Thanh niên xã Xín Mần đã cắt cử nhiều Đoàn viên có mặt nhiều địa điểm bầu cử trong xã để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai đến tham gia bỏ phiếu; giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực bầu cử; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định. Trong ảnh: Hòm phiếu được mang đến tận nhà cử tri, mang theo sức trẻ và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ vì quê hương.

Xã Tiên Nguyên là xã khu vực III, thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Trước những trở ngại về địa hình và điều kiện đi lại, Đoàn Xã Tiên Nguyên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, hỗ trợ của tuổi trẻ﻿ đưa hòm phiếu đến tận nhà cử tri. Trong ảnh: Hòm phiếu trên tay bóng áo xanh xã Tiên Nguyên vượt qua đoạn đường hiểm trở tới nhà cử tri.

Nêu cao tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng sớm 15/3, nhiều Đoàn viên xã Thái Hòa đã có mặt tại điểm, hỗ trợ thiết thực cho công tác bầu cử﻿.

Ý thức được những khó khăn của quê hương, ngay từ sáng sớm 15/3, nhiều Đoàn viên xã Lao Chải đã có mặt tại điểm bỏ phiếu, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các bước bỏ phiếu đúng quy định.

Có mặt từ rất sớm tại các điểm bầu cử, đoàn viên thanh niên﻿ xã Thanh Thủy đã hỗ trợ hướng dẫn cử tri thực hiện các bước trong quy trình bỏ phiếu; sắp xếp, ổn định trật tự tại khu vực bỏ phiếu; đồng thời hỗ trợ người cao tuổi và cử tri gặp khó khăn trong việc di chuyển.

"Áo xanh" phường Hà Giang 2 tận tình hỗ trợ người già đi bỏ phiếu﻿, đồng thời hỗ trợ bố trí cơ sở vật chất điểm bầu cử. Những việc làm giản dị của đoàn viên thanh niên để lại nhiều hình ảnh đẹp trong lòng cử tri phường Hà Giang 2 nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung. Góp phần để cuộc bầu cử trên toàn tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy định.

Tuổi trẻ Quảng Trị xung kích hỗ trợ cử tri trong ngày bầu cử

Hòa chung không khí Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt ra quân hỗ trợ công tác phục vụ bầu cử tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn.

Tại các khu vực bỏ phiếu, lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia nhiều phần việc thiết thực nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương và cử tri trong ngày bầu cử. Các đội hình thanh niên tình nguyện được bố trí tại điểm bầu cử để hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu, sắp xếp khu vực ra vào, đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ sắp xếp và giữ xe cho người dân đến bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn chủ động hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận khu vực bầu cử thuận lợi, an toàn; góp phần tạo không khí phấn khởi, dân chủ và trật tự tại các điểm bỏ phiếu.

Hướng dẫn cử tri quy trình bỏ phiếu.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, các hoạt động tình nguyện đã thể hiện rõ vai trò đồng hành của đoàn viên, thanh niên cùng chính quyền địa phương trong việc tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.

Hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ bầu cử, tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.