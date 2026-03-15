Hình ảnh tận tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ Tuyên Quang, Quảng Trị trong ngày bầu cử

TPO - Sáng 15/3, khi trời còn chưa sáng rõ, màu áo xanh tình nguyện đã có mặt tại nhiều điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ công tác tổ chức. Không chỉ chuẩn bị cơ sở vật chất, nhiều đoàn viên thanh niên còn mang hòm phiếu vượt qua những đoạn đường khó khăn, đưa lá phiếu đến tận nhà cử tri vùng cao, góp phần làm nên hình ảnh đẹp trong ngày hội lớn của toàn dân.
Tuổi trẻ Quảng Trị xung kích hỗ trợ cử tri trong ngày bầu cử
Tại các khu vực bỏ phiếu, lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia nhiều phần việc thiết thực nhằm hỗ trợ chính quyền địa phương và cử tri trong ngày bầu cử. Các đội hình thanh niên tình nguyện được bố trí tại điểm bầu cử để hướng dẫn cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu, sắp xếp khu vực ra vào, đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường.
Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn chủ động hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tiếp cận khu vực bầu cử thuận lợi, an toàn; góp phần tạo không khí phấn khởi, dân chủ và trật tự tại các điểm bỏ phiếu.
Với tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, các hoạt động tình nguyện đã thể hiện rõ vai trò đồng hành của đoàn viên, thanh niên cùng chính quyền địa phương trong việc tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân.
Hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu.
Thông qua các hoạt động hỗ trợ bầu cử, tuổi trẻ Quảng Trị tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và vai trò tiên phong của thanh niên trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.