Truyền thông quốc tế quan tâm đặc biệt về ngày Việt Nam bầu cử

TPO - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Việt Nam thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế. Các hãng tin lớn như Reuters, AP, DW nhấn mạnh quy mô cuộc bầu cử với hàng chục triệu cử tri tham gia, nêu bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh của Việt Nam và những cải cách lớn đang được thúc đẩy.

Bài viết đăng ngày 15/3 của AP nhấn mạnh, Quốc hội khoá mới dự kiến ​​sẽ thúc đẩy các chính sách lớn mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản đã đề ra, với trọng tâm là ưu tiên tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định chính trị.

Bài viết nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trong thập kỷ qua, được thúc đẩy bởi xuất khẩu hàng hóa, đầu tư nước ngoài và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đã định vị mình là một trong những trung tâm sản xuất của thế giới, thu hút các hãng sản xuất đồ điện tử và dệt may lớn.

Hình ảnh bầu cử của Việt Nam trong bài viết của AP.

Việt Nam đặt mục tiêu đầy tham vọng là tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 10% trở lên trong 5 năm tới, đặt khu vực tư nhân vào trung tâm chiến lược phát triển - một sự thay đổi đáng chú ý. Các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đang điều chỉnh lại nền kinh tế đất nước để chuyển hướng tới các ngành công nghiệp giá trị cao hơn, sản xuất hiện đại hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ và kỹ thuật số rộng rãi hơn. Việt Nam cũng đối mặt với một số thách thức trước những bất ổn từ căng thẳng thương mại leo thang.

Bài viết cho rằng tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở Việt Nam thường cao, thường vượt quá 90%, với các điểm bỏ phiếu được thiết lập ở thành phố, nông thôn và vùng sâu, vùng xa để khuyến khích người dân tham gia.

“Là một cử tri, tôi tin rằng mình có thể lựa chọn những ứng cử viên có đạo đức, tận tâm và năng lực để phục vụ đất nước, mang lại sự phát triển và thịnh vượng cho đất nước và nhân dân”, bà Đoàn Thị Bích, một cán bộ đã nghỉ hưu, nói với AP.

Hình ảnh về cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của Việt Nam trên Reuters.

Theo bài viết của Reuters, cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thể hiện tính dân chủ trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Bài báo dẫn thông tin từ Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, gần 93% trong số 864 ứng cử viên quốc hội là đảng viên Đảng Cộng sản, trong khi 7,5% là ứng viên độc lập.

Một số cử tri được Reuters phỏng vấn tại các điểm bỏ phiếu bày tỏ lạc quan, hy vọng những người đại diện của họ sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu hiện đại hóa đất nước - nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh và triển khai những cải cách lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy.

“Tôi hy vọng các đại biểu được bầu sẽ định hướng tốt hơn cho giới trẻ và đưa ra các chính sách hỗ trợ thanh niên tốt hơn”, Phan Nam Khanh (22 tuổi ) nói với Reuters.

Bà Nguyễn Thị Hoa (cử tri 67 tuổi) cho biết: “Tôi vẫn rất háo hức đi bỏ phiếu và hy vọng các lãnh đạo mới sẽ hành động vì lợi ích của chúng tôi, giảm bớt thủ tục hành chính”.

Bài viết nêu tên một số ứng cử viên là lãnh đạo doanh nghiệp nổi bật.

“Tôi đã bỏ phiếu cho một số ứng viên Gen Z. Tôi hy vọng họ sẽ mang đến cách tiếp cận mới mẻ hơn, minh bạch hơn và am hiểu công nghệ hơn”, ông Nguyễn Văn Hằng (50 tuổi) chia sẻ.

Bài viết của AP, Reuters được dẫn lại trên nhiều báo quốc tế như Washington Post, Press Trust of India, The Sun Malaysia, Al Jazeera, Straitstimes…