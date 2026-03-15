Háo hức từ đêm để đi bỏ phiếu

Ngay từ sáng sớm 15/3, không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Bắc Ninh đã rộn ràng, sôi nổi. Nhiều cử tri đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm, thậm chí háo hức từ đêm hôm trước, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào khi thực hiện quyền công dân trong Ngày hội non sông.

Tại tỉnh Bắc Ninh, không khí ngày bầu cử diễn ra trong niềm phấn khởi và sự háo hức của cử tri. Từ sáng sớm, nhiều tuyến phố, khu dân cư rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Người dân trong trang phục chỉnh tề, nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Có mặt tại tổ bầu cử số 2 đặt tại trụ sở UBND phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang cũ), nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, từ khoảng 6 giờ sáng, nhiều cử tri đã có mặt từ sớm để chờ thực hiện việc bỏ phiếu. Không khí tại điểm bầu cử rộn ràng nhưng trật tự, nghiêm túc, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương cũng như tinh thần trách nhiệm của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái bỏ phiếu ở tổ bầu cử số 2, phường Bắc Giang.

Ông Trương Khắc Trúc (60 tuổi), ở tổ dân phố số 2, phường Bắc Giang, là một trong những người đến sớm nhất tại điểm bỏ phiếu. Cầm trên tay lá phiếu, ông Trúc chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp tham gia lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

“Tôi háo hức đi bầu cử từ đêm qua. Sáng nay, tôi và ba cử tri khác cùng đến từ sớm để bỏ phiếu. Tại các buổi tiếp xúc cử tri trước đó, tôi đã tìm hiểu kỹ và lựa chọn được những ứng cử viên mà mình tin tưởng”, ông Trúc hồ hởi nói.

Không riêng ông Trúc, nhiều cử tri cao tuổi tại địa phương cũng đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Bà Nguyễn Thị Thủy (74 tuổi) cho biết bà gần như không ngủ được vì mong chờ đến sáng để đi bầu cử.

“Tôi rất phấn khởi khi đi bầu cử, đúng là ngày hội của toàn dân. Trước đó tôi đã theo dõi thông tin về các ứng cử viên và lựa chọn được người tâm đắc để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp”, bà Thủy chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Bắc Ninh dự lễ khai mạc bầu cử tại phường Việt Yên.

Theo ông Đặng Đình Hoan - Bí thư Đảng ủy phường Bắc Giang, toàn phường có 95 tổ bầu cử với gần 86.000 cử tri. Ngay từ sáng sớm ngày 15/3, nhiều cử tri đã đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.

“Người dân trong phường rất háo hức tham gia bầu cử. Các tổ bầu cử đều chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm việc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định, thuận lợi và an toàn”, ông Hoan cho biết.

Có mặt tại tổ bầu cử số 2, phường Bắc Giang, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái đã cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đánh giá cao công tác chuẩn bị của hệ thống chính trị và các lực lượng làm nhiệm vụ. Theo ông, công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, bảo đảm các điều kiện cần thiết để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ông Thái tin tưởng rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, góp phần vào sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, ông kêu gọi cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; nghiên cứu kỹ lưỡng, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, dự khai mạc bầu cử tại tổ bầu cử số 13.

Cùng trong sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Bắc Ninh, dự lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 4, tổ dân phố Trung, phường Việt Yên.

Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hương cùng các cử tri tổ dân phố Trung tiến hành bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trao đổi với đội ngũ cán bộ tổ bầu cử làm nhiệm vụ tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị các thành viên tổ bầu cử phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các quy định của pháp luật về bầu cử; chủ động hướng dẫn cử tri thực hiện việc bỏ phiếu đúng quy định.

Đồng chí cũng lưu ý các lực lượng làm nhiệm vụ cần nắm chắc tình hình tại địa bàn, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ủy ban Bầu cử. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần kịp thời báo cáo để được hướng dẫn, xử lý, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy trình.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu, các tổ bầu cử cần thực hiện đúng quy trình kiểm phiếu, tổng hợp kết quả theo quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Sau lễ khai mạc tại tổ dân phố Trung, đồng chí Nguyễn Thị Hương cùng thành viên tổ công tác đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc các phường Việt Yên, Tự Lạn, Nếnh và Vân Hà.

Cũng trong sáng 15/3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, dự khai mạc bầu cử tại tổ bầu cử số 13, tổ dân phố Tiền An 2, phường Kinh Bắc. Sau khi thực hiện các nghi thức khai mạc, đồng chí Phạm Hoàng Sơn cùng các cử tri địa phương tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong ngày, đồng chí Phạm Hoàng Sơn và lãnh đạo phường Kinh Bắc đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 1, tổ dân phố Suối Hoa 1 và tổ bầu cử số 27, tổ dân phố Niềm Xá.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có gần 2,4 triệu cử tri tham gia bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.