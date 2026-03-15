Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Truy tìm người đàn ông bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu tại Đồng Tháp

Chúc Trí - Thịnh Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 15/3, Công an xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với lực lượng khác đang nỗ lực tìm kiếm một người đàn ông để xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông Bảo Định mất tích.

Vụ việc xảy ra đầu giờ chiều 15/3, anh K., 30 tuổi lái xe máy lên cầu Ba Cá (xã Lương Hòa Lạc, Đồng Tháp) rồi để lại xe máy gieo mình xuống sông Bảo Định. Người dân lập tức báo chính quyền và tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Cầu Ba Cá nơi anh K. nhảy xuống sông.

Theo người nhà anh K., ở nhà anh rất hiền, không rượu chè, cờ bạc, không hút thuốc. Thời gian vừa qua anh K, vẫn đi làm bình thường.

Vài hôm trước gia đình phát hiện anh K. có triệu chứng mất ngủ và biểu hiện trầm cảm nên đưa anh K. đi khám, uống thuốc.

Chiều 15/3, anh K. báo người thân đi có việc rồi lấy xe máy rời nhà. Gia đình có đuổi theo nhưng không kịp ngăn anh nhảy sông.

Công an đến hiện trường và truy tìm anh K.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đồng Tháp huy động nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp công an xã, người dân tìm kiếm anh K dọc theo bờ sông.

Đến hơn 17h cùng ngày, hoạt động tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

#Đồng Tháp #nhảy cầu #tìm kiếm #cầu Bảo Định #bệnh trầm cảm #cứu hộ #chấn thương

