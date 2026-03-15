Hơn 96% cử tri cả nước đã bầu cử xong

report Đắk Lắk: 48 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu cử

Chiều 15/3, theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, đến 16h45 cùng ngày, toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 98,63%; trong đó 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Cuộc bầu cử diễn ra bình thường, cử tri tham dự lễ khai mạc đông đủ, không khí sôi nổi.

Công tác bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.

Tại các tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh, không khí bầu cử diễn ra nhộn nhịp, nghiêm túc, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Phần lớn cử tri bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

Đến thời điểm này, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến bầu cử. Lực lượng công an, quân sự và các lực lượng chức năng chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác bảo vệ được thực hiện nghiêm túc, cử tri chấp hành đúng nội quy, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử an toàn, dân chủ, đúng quy định pháp luật

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng gửi Hội đồng bầu cử quốc gia đến 15h, toàn tỉnh có 2,3/2,5 triệu cử tri đi bầu, đạt 90,57%. Đáng chú ý, 797/2.301 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia.

Điểm bầu cử tại Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn thành lúc 9h sáng.

Không khí "Ngày hội non sông" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri chủ động tìm hiểu danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi thực hiện quyền bầu cử. Nhìn chung, dư luận trong nhân dân ổn định, bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào các đại biểu được lựa chọn.

Công tác bảo đảm giao thông, thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ bầu cử được triển khai đồng bộ, thông suốt. Thời tiết thuận lợi cũng góp phần giúp cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian.

5 khu vực bỏ phiếu sớm ở Lâm Đồng đã hoàn thành bỏ phiếu, với 100% cử tri tham gia.

Trước đó, theo chấp thuận của Hội đồng bầu cử quốc gia, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bầu cử sớm ngày 14/3 tại 5 khu vực bỏ phiếu thuộc lực lượng bộ đội biên phòng và đơn vị huấn luyện - cơ động.

Các điểm này đều hoàn thành bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Các khu vực gồm: Đồn Biên phòng Nậm Na, Đồn Biên phòng Đắk Đam, Đồn Biên phòng Đắk M’bai, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1 và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2, trong đó điểm hoàn thành sớm nhất lúc 7h45 và muộn nhất trước 9h sáng cùng ngày.

Huỳnh Thủy - Thái Lâm