Nghệ An:

Người đàn ông bịt mặt xông vào phòng tập thể dục có 3 phụ nữ

TPO - Bị người đàn ông bịt mặt, cầm vật giống dao xông vào cướp dây chuyền trong phòng tập thể dục ở Nghệ An, người phụ nữ đã chống trả quyết liệt, giữ lại được tài sản.

Ngày 15/3, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 10 giây ghi lại cảnh một vụ cướp táo tợn xảy ra tại một phòng tập thể dục.

Theo camera ghi lại, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, trong phòng tập có 3 phụ nữ đang tập luyện. Khi một người phụ nữ mặc áo xanh đứng gần cửa để bật công tắc đèn thì bất ngờ một người đàn ông mặc áo đen, đeo khẩu trang che kín mặt, tay cầm vật giống dao xông vào.

Đối tượng nhanh chóng áp sát và giật sợi dây chuyền trên cổ người phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân đã kịp thời giữ chặt sợi dây và giằng co quyết liệt với tên cướp. Người phụ nữ bị ngã xuống sàn nhưng vẫn không buông tay, đồng thời liên tiếp dùng chân chống trả.

Phát hiện sự việc, một phụ nữ khác trong phòng tập chạy đến hỗ trợ và hô hoán. Bị chống trả quyết liệt, đối tượng dùng dao đe dọa nhưng không lấy được tài sản nên nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Người đàn ông bịt mặt, xông vào cướp dây chuyền của người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An. Do nạn nhân phản kháng mạnh mẽ nên đối tượng không thực hiện được hành vi cướp tài sản.

Hiện lực lượng công an đang tiến hành xác minh và tổ chức truy bắt nghi phạm.

Xem thêm

Cùng chuyên mục