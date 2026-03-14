Bắt nhóm dàn cảnh cướp giật tại khu tham quan nổi tiếng ở Cần Thơ

Tuấn Anh - Nhật Huy
TPO - Sau khi clip nữ du khách bị giật dây chuyền giữa đám đông tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP. Cần Thơ đã truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng trong nhóm chuyên dàn cảnh trộm cắp, cướp giật tại các điểm du lịch và lễ hội ở khu vực phía Nam.

Công an TP. Cần Thơ đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh). Vụ việc được camera khu du lịch quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Vụ án do Đại tá Bùi Đức An - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo.

3 đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 10/3, Công an Cần Thơ bắt giữ đối tượng đầu tiên trong nhóm nghi phạm, ngày 13/3, thêm một số đối tượng liên quan tiếp tục bị bắt giữ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nhóm này sinh sống tại tỉnh An Giang, câu kết với hàng chục đối tượng khác thuê xe di chuyển qua nhiều địa phương phía Nam để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các khu vui chơi công cộng, lễ hội và nơi tập trung đông người.

Công an Cần Thơ đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại để xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách đang tham quan thì bất ngờ bị một nhóm người vây quanh, tạo tình huống chen lấn đông người. Lợi dụng lúc nạn nhân bị cuốn vào giữa đám đông, một đối tượng nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ rồi cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc diễn ra chỉ trong vài giây khiến nạn nhân hoảng loạn, không kịp nhận diện thủ phạm.

#Cần Thơ #giật dây chuyền #Liên Hoa Bảo Tháp #trộm cắp tài sản #dàn cảnh #du lịch #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục