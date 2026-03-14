Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Dấu hiệu hình sự trong vụ tài xế ô tô chọc thủng lốp xe SH để trước cửa nhà ở Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo quan điểm của luật sư, trong vụ việc tài xế ô tô chọc thủng lốp xe máy ở Hà Nội, xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”.

tp-br_anh-1.jpg
Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm – Đoàn luật sư TP Hà Nội, hành vi của lái xe ô tô không những đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa bàn, gây bức xúc trong dư luận xã hội nên cần thiết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

“Hành động của lái xe ô tô được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội đã gây nên sự phẫn nộ trong dư luận bởi sự hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường những quy tắc, chuẩn mực chung trong xã hội” – luật sư Thơm nhấn mạnh.

Theo luật sư Thơm, xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 178, Điều 318 Bộ luật hình sự.

“Kết quả định giá tài sản 2 lốp xe bị thiệt từ 2 triệu trở lên sẽ là căn cứ xử lý theo định khung cơ bản quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự. Trường hợp, nếu tài sản bị thiệt hại dưới 2 triệu đồng, nhưng xét thấy hành vi của đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì vẫn có thể bị xử lý theo điểm c, Khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự” – luật sư Thơm phân tích.

Vẫn theo vị luật sư, đối với hành vi dừng đỗ xe máy trước cửa nhà, nếu kết quả xác minh thấy việc này gây cản trở giao thông thì chủ phương tiện sẽ bị xử phạt hành chính theo điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP với số tiền từ 400 - 600 nghìn đồng.

Clip ghi lại sự việc.

Như tin đã đưa, khoảng 20h50 ngày 12/3, N.A.Q (SN 2006, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda SH150i màu đen, BKS 29E2-091.XX chở bạn gái đến nhà chị gái tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ. Sau đó, Q. để xe máy trước cửa và khóa cổ.

Lúc này, Đ.M.D (SN 1992, trú tại Chân Mộng, Phú Thọ) điều khiển ô tô BKS 30H-352.XX đi qua. Sau khi xuống xe, D. lấy ra một vật nhọn rồi cúi xuống đâm hai lần vào lốp trước và lốp sau của xe máy, làm thủng lốp. Sau khi thực hiện hành vi, D. lên xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Đến sáng 13/3, D. đã chủ động gặp anh Q. để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Tại cơ quan Công an, Đ.M.D. khai nhận, nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do thường xuyên phải lái xe qua khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, trong khi khách thuê nhà tại đây nhiều lần để xe trước cửa gây cản trở lối đi. D cho biết đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Tài xế này cũng trình bày do bản thân gặp nhiều áp lực trong công việc và gia đình nên đã nóng giận, không làm chủ được hành vi, sử dụng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe máy.

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng

Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.

Xem thêm

Cùng chuyên mục