Tưởng niệm Anh hùng, Liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ tại Thái Lan

Ngày 14/3/2026, tại chùa Khánh An, tỉnh UdonThani, Thái Lan, Hội người Việt Nam tỉnh UdonThani đã tổ chức Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ.

Tham dự sự kiện có ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan và phu nhân, ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội), Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái – Việt Nam toàn Thái Lan, ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng hội, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani; ông Trần Minh Tiến, Cố vấn Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, đại diện Hội Phụ nữ; Hội doanh nhân Thái-Việt Nam; Hội người cao tuổi và đông đảo kiều bào địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, lịch sử hào hùng, vẻ vang của Việt Nam được ghi bằng tên tuổi của những Anh hùng dân tộc và cả những Anh hùng vô danh, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc mà chưa kịp để lại một cái tên. Biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, để có một Việt Nam ngày nay được độc lập, tự do, Nhân dân ta được sống trong hòa bình, hạnh phúc, ấm no, để Việt Nam có cơ hội tiến bước trong kỷ nguyên mới, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", “Ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời mang ý nghĩa sâu sắc nâng cao tinh thần yêu nước và đoàn kết cộng đồng, được người Việt Nam tại Thái Lan gìn giữ, phát huy. Nhờ tâm huyết, nỗ lực của kiều bào, chùa Khánh An đã trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần gìn giữ bảnsắc văn hóa và truyền thống Việt Nam, giáo dục các thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với công lao của thế hệ cha ông, hội tụ tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ, đông đảo kiều bào đã thành tâm cầu nguyện cho linh hồn các Anh hùng Liệt sỹ và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ được siêu thoát. Các Anh hùng liệt sỹ đã ra đi, đểcòn mãi tinh thần yêu nước bất diệt, kết thành bức thành đồng vững chắc bảo vệ Tổ quốc linh thiêng.

Từ năm 2016, Đại lễ cầu siêu được Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani tổ chức ngày 14/03 hàng năm, tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma năm 1988. Từ năm 2025, sự kiện được tổ chức với ý nghĩa rộng mở nhằm tưởng nhớ, tri ân tất cả các Anh hùng Liệt sỹ các thế hệ, và đồng bào tử nạn trong các giai đoạn thời kỳ khác nhau.