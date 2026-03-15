Tuổi trẻ Hà Tĩnh để lại dấu ấn đẹp tại các điểm bầu cử

TPO - Trong ngày bầu cử, đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri và giúp đỡ người cao tuổi, người đi lại khó khăn, góp phần để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi.
Đặc biệt, đối với các cử tri cao tuổi, người khuyết tật hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, đoàn viên thanh niên đã tận tình hỗ trợ di chuyển, hướng dẫn thực hiện các bước bỏ phiếu, giúp việc tham gia bầu cử diễn ra thuận lợi.
Tại khu vực bỏ phiếu ở tổ dân phố Tân Hòa (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh), bên cạnh các cán bộ làm nhiệm vụ, nhiều đoàn viên, thanh niên cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân đến thực hiện quyền bầu cử. Cụ Lê Thị Tý (78 tuổi) do bị bệnh xương khớp nên đi lại khó khăn, phải nhờ hàng xóm chở đến điểm bỏ phiếu. Nhờ sự hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên, cụ đã nhanh chóng hoàn thành các thủ tục và tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu.