Tuổi trẻ Hà Tĩnh để lại dấu ấn đẹp tại các điểm bầu cử

Hoài Nam

TPO - Trong ngày bầu cử, đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu, hướng dẫn cử tri và giúp đỡ người cao tuổi, người đi lại khó khăn, góp phần để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi.

651934198-1230889835862406-2995544162018363381-n.jpg
Ngày 15/3, hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt tham gia hỗ trợ tại 1.100 khu vực bỏ phiếu, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, trách nhiệm trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp﻿ nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: Hoài Nam
827563443076982062.jpg
Tại các điểm bỏ phiếu, lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, hỗ trợ các bước trong quy trình bỏ phiếu.
4199106199311266960.jpg
Ngoài hỗ trợ cử tri sắp xếp phương tiện, giữ gìn trật tự tại khu vực bầu cử, nhiều đội hình thanh niên còn chuẩn bị nước uống, hỗ trợ người dân trong thời gian chờ làm thủ tục, góp phần tạo không khí thân thiện, chu đáo tại các điểm bỏ phiếu.
651035145-122190608576913221-70527654338352651-n.jpg
652321886-122190608684913221-2499097260684637176-n.jpg
Đặc biệt, đối với các cử tri cao tuổi, người khuyết tật hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại, đoàn viên thanh niên đã tận tình hỗ trợ di chuyển, hướng dẫn thực hiện các bước bỏ phiếu, giúp việc tham gia bầu cử diễn ra thuận lợi.
651010554-122190608648913221-5380992684665477662-n.jpg
3479748936021340072.jpg
Những hình ảnh đoàn viên, thanh niên tận tình hỗ trợ người già, người cao tuổi, cử tri đi lại khó khăn đến điểm bỏ phiếu đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong ngày hội bầu cử.
74299300225054785.jpg
3292823839980536148.jpg
Tại khu vực bỏ phiếu ở tổ dân phố Tân Hòa (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh), bên cạnh các cán bộ làm nhiệm vụ, nhiều đoàn viên, thanh niên cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân đến thực hiện quyền bầu cử. Cụ Lê Thị Tý (78 tuổi) do bị bệnh xương khớp nên đi lại khó khăn, phải nhờ hàng xóm chở đến điểm bỏ phiếu. Nhờ sự hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên, cụ đã nhanh chóng hoàn thành các thủ tục và tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu.
3359258995547870292-2.jpg
Chị Nguyễn Thị Hòa - Đoàn xã Bắc Hồng Lĩnh cho biết, việc tham gia hỗ trợ tại điểm bỏ phiếu khiến chị cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Theo chị Hòa, các đoàn viên luôn cố gắng hướng dẫn, hỗ trợ cử tri chu đáo để việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử.
652397132-1657470029169148-5987668279738572426-n.jpg
Trong một số trường hợp cử tri tuổi cao, sức khỏe yếu không thể đến điểm bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà để hỗ trợ cử tri thực hiện quyền công dân﻿. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự hỗ trợ nhiệt tình của đoàn viên thanh niên, nhiều cử tri đã nhanh chóng hoàn thành việc bỏ phiếu.
3359258995547870292.jpg
Sự chủ động, nhiệt tình của tuổi trẻ trong việc tham gia hỗ trợ cử tri tại các điểm bầu cử đã góp phần tạo nên không khí phấn khởi, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong ngày hội lớn của toàn dân.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Thanh niên #bầu cử #thanh niên hỗ trợ bầu cử #bầu cử đại biểu Quốc hội

