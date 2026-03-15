Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

TPO - Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Chiều 14/3, tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tiếp đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 kiểm tra, giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 101 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đồng thời, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi công bố. Ảnh: Việt Dũng/SGGP

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ những đóng góp của TPHCM đối với đất nước và đánh giá cao tinh thần nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, TPHCM có vai trò đóng góp rất lớn nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên.

Nhấn mạnh vị trí đặc biệt quan trọng của TPHCM sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, thành phố có vai trò là đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước. Thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội đã có những nghị quyết riêng cho TPHCM để thúc đẩy thành phố phát triển xứng tầm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, TPHCM tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ chế đặc thù, vượt trội hơn nữa để thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Vì vậy, Bộ Chính trị yêu cầu, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó, đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, cùng những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đối với TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng

Đồng thời kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa lớn đối với việc củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát số 11; chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu các thành viên trong đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, khách quan, công tâm, làm việc khoa học, đúng quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả; kiểm tra, giám sát không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các đơn vị, địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định TPHCM sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu mà đoàn kiểm tra, giám sát đã đặt ra; khẩn trương hoàn thiện các báo cáo bảo đảm chất lượng, đúng quy định để phục vụ đoàn.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, cuộc kiểm tra, giám sát lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với TPHCM. Thông qua đó, TPHCM cũng kiến nghị đoàn ghi nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của thành phố để báo cáo Trung ương, Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.