Thép Miền Nam sản xuất thép xanh: Hướng đi tất yếu của ngành công nghiệp hiện đại

Ngành thép - vốn được xem là ngành công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng lớn đang đứng trước yêu cầu đổi mới sâu sắc. Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL đã khẳng định hướng đi sản xuất thép xanh bằng việc đầu tư công nghệ hiện đại, tối ưu hóa năng lượng và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường.

Công nghệ hiện đại - nền tảng của sản xuất xanh

Trong những năm gần đây, khái niệm “thép xanh” ngày càng được nhắc đến nhiều trong chiến lược phát triển của ngành thép toàn cầu. Không chỉ là xu hướng, đây còn là yêu cầu bắt buộc khi các quốc gia ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn môi trường và phát thải carbon.

Tại Thép Miền Nam, định hướng sản xuất bền vững đã được đặt ra từ rất sớm thông qua việc đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất khép kín hiện đại do Tập đoàn Danieli (Italia) thiết kế, chế tạo và lắp đặt.

Những thanh phôi thép được Thép Miền Nam sản xuất theo dây chuyền công nghệ tự động khép kín Danieli (Ảnh Thép Miền Nam)

Danieli là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị luyện kim và cán thép. Việc lựa chọn dây chuyền công nghệ của tập đoàn này không chỉ giúp nhà máy đạt hiệu suất sản xuất cao mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt của châu Âu.

Điểm nổi bật trong hệ thống sản xuất của Thép Miền Nam là công nghệ lò hồ quang điện (EAF) trong sản xuất phôi thép. Đây là công nghệ được đánh giá có mức phát thải khí nhà kính thấp nhất trong các phương pháp luyện thép hiện nay.

Khác với công nghệ lò cao truyền thống sử dụng quặng sắt, lò hồ quang điện của Thép Miền Nam sử dụng 100% nguyên liệu đầu vào là thép phế liệu. Việc tận dụng nguồn nguyên liệu tái chế này không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên mà còn giảm đáng kể lượng rác thải công nghiệp, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành thép.

Bên cạnh đó, hệ thống lò tinh luyện, sấy liệu và thu gom khói bụi được thiết kế đồng bộ nhằm kiểm soát chặt chẽ các yếu tố môi trường trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Giảm phát thải từ những cải tiến công nghệ

Một trong những giải pháp quan trọng giúp Thép Miền Nam từng bước tiến tới sản xuất thép xanh là triển khai sử dụng khí thiên nhiên (Natural Gas – NG) trong nhiều công đoạn sản xuất.

Khí NG, thành phần chủ yếu là Methane (CH4), được đánh giá là nguồn nhiên liệu sạch hơn so với than đá và dầu mỏ. Khi sử dụng, khí NG thải ra ít CO₂ hơn, gần như không tạo tro bụi và lượng lưu huỳnh dioxide (SO₂) rất thấp. Trong quá trình luyện thép bằng lò hồ quang điện, khí NG được sử dụng như nhiên liệu bổ trợ nhằm tối ưu hiệu suất nhiệt và giảm tiêu thụ điện năng. Các bộ đốt oxy – nhiên liệu sử dụng khí NG giúp tăng tốc độ nóng chảy của thép phế liệu, từ đó rút ngắn chu kỳ luyện thép và tiết kiệm năng lượng.

Phôi thép - “bột” của ngành Thép (Ảnh Thép Miền Nam)

Ngoài ra, Methane trong khí NG còn được sử dụng để phun carbon tạo bọt xỉ trong lò, giúp bảo vệ lớp lót lò, tăng hiệu suất nhiệt và cải thiện chất lượng thép thành phẩm.

Một bước chuyển đổi đáng chú ý khác là chuyển từ nhiên liệu dầu FO sang khí thiên nhiên cho lò nung phôi, góp phần giảm đáng kể lượng phát thải CO₂ trong quá trình sản xuất. Những giải pháp này đang được nhiều nhà máy thép tiên tiến trên thế giới áp dụng. Việc triển khai tại Thép Miền Nam cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp trong việc tiếp cận các công nghệ sản xuất thân thiện môi trường.

Kiểm soát môi trường chặt chẽ để thích ứng với xu hướng thương mại xanh

Song song với việc đổi mới công nghệ, Thép Miền Nam cũng đầu tư mạnh cho các hệ thống kiểm soát môi trường.

Nhà máy hiện vận hành hệ thống thu gom khói bụi với 4.140 túi lọc, có công suất hút lên tới 1,56 triệu m³ mỗi giờ, hoạt động liên tục 24/7. Dữ liệu khí thải được giám sát trực tuyến và kết nối trực tiếp với cơ quan quản lý môi trường, bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2017-2020, Công ty đã chi hơn 42 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống hút bụi, nâng cao hiệu quả xử lý khí thải trong sản xuất.

Trong quản lý tài nguyên nước, Thép Miền Nam cũng áp dụng hệ thống tuần hoàn khép kín, giúp tỷ lệ tái sử dụng nước trong sản xuất đạt trên 90%. Đồng thời, doanh nghiệp đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho bãi phế liệu với công suất 950 m³/ngày đêm, đáp ứng quy chuẩn môi trường quốc gia.

Không chỉ dừng ở các giải pháp kỹ thuật, Thép Miền Nam còn chủ động triển khai kiểm kê khí nhà kính định kỳ, bao gồm cả phát thải trực tiếp (Scope 1) và phát thải gián tiếp (Scope 2).

Đây là bước chuẩn bị quan trọng trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang triển khai Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) - một chính sách có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất khẩu của các ngành công nghiệp phát thải cao.

Bằng việc minh bạch hóa dữ liệu phát thải và cải tiến công nghệ sản xuất, doanh nghiệp đang từng bước nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Những nỗ lực trong đổi mới công nghệ và phát triển bền vững đã góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Thép Miền Nam trên thị trường.

Năm 2024, sản phẩm Thép Miền Nam /V/ được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực thép xây dựng.

Năm 2024, sản phẩm Thép Miền Nam /V/ được vinh danh là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trong lĩnh vực thép xây dựng (Ảnh Thép Miền Nam)

Bên cạnh đó, trong các cuộc làm việc với đối tác quốc tế, trong đó có Tập đoàn Armotrain (Canada) - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và hạ tầng tại Bắc Mỹ - năng lực sản xuất và định hướng thép xanh của Thép Miền Nam đã nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Trong bối cảnh ngành thép đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, những bước đi bài bản của Thép Miền Nam cho thấy một định hướng rõ ràng: phát triển công nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.