Madame Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG: 'Tập đoàn BRG dù đã phát triển hơn 30 năm, nhưng tôi luôn mang tâm thế khởi nghiệp'

Hơn ba thập kỷ qua, dưới sự sáng lập và dẫn dắt của Madame Nguyễn Thị Nga, Tập đoàn BRG đã phát triển trở thành một trong những tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: khách sạn – nghỉ dưỡng, gôn, bất động sản, bán lẻ, vui chơi giải trí và sản xuất công – nông nghiệp công nghệ cao.

Với những đóng góp nổi bật cho sự phát triển kinh tế – xã hội, Madame Nguyễn Thị Nga đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, cùng nhiều bằng khen và danh hiệu cao quý. Bà cũng nhận được nhiều danh hiệu như: Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô; Nữ Doanh nhân tiêu biểu, Bông hồng Vàng và được Forbes xếp hạng trong Top 50 phụ nữ quyền lực nhất châu Á.

Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ năm 2026, Madame Nguyễn Thị Nga đã chia sẻ với Tiền Phong về hành trình phát triển của doanh nghiệp Việt, triết lý kinh doanh cũng như tinh thần khởi nghiệp không bao giờ dừng lại.

PV: Thưa Madame, bà từng nói mình “cảm thấy như đang được sống, lao động và cống hiến trong thời khắc lịch sử của thời kỳ Đổi mới lần thứ hai"”. Điều gì khiến bà cảm nhận như vậy?

Madame Nguyễn Thị Nga:

Tôi thuộc thế hệ doanh nhân chứng kiến những năm đầu của công cuộc Đổi mới. Khi đó, chỉ riêng việc được phép kinh doanh đã là một cơ hội rất lớn. Doanh nghiệp tư nhân chủ yếu tập trung vào việc tồn tại và từng bước phát triển.

Còn hôm nay, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, môi trường hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và thị trường toàn cầu.

Điều khiến tôi cảm thấy đặc biệt hứng khởi là doanh nghiệp Việt Nam ngày nay có thể nghĩ và làm những điều mà trước đây chỉ các tập đoàn quốc tế mới dám thực hiện.

Ví dụ như dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, được BRG hợp tác phát triển cùng Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản). Đây không chỉ là một khu đô thị thông thường, mà là mô hình đô thị thông minh trung hòa carbon đầu tiên trong khu vực, hướng tới chuẩn mực phát triển bền vững quốc tế ngay tại Thủ đô Hà Nội.

“Một hệ sinh thái không chỉ để lớn hơn, mà phải phục vụ con người tốt hơn”

PV: BRG không chỉ phát triển kinh doanh mà còn theo đuổi triết lý bảo tồn và kiến tạo các giá trị di sản. Bà có thể chia sẻ rõ hơn?

Madame Nguyễn Thị Nga:

Câu chuyện tôi muốn chia sẻ là hành trình phục dựng và phát triển gốm Chu Đậu – dòng gốm có lịch sử gần 600 năm của Việt Nam.

Gốm Chu Đậu từng là sản phẩm dành cho hoàng cung và hiện đang hiện diện tại 46 bảo tàng ở 32 quốc gia trên thế giới, nhưng đã từng bị thất truyền hơn 400 năm.

Khi phục dựng dòng gốm này, chúng tôi không chỉ nghiên cứu các mẫu cổ mà còn ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều dòng sản phẩm mới đã được phát triển, trong đó có những sản phẩm vẽ vàng kim cao cấp, góp phần đưa gốm Chu Đậu trở thành quà tặng văn hóa – ngoại giao mang đậm bản sắc Việt Nam.

Điều khiến tôi xúc động nhất là tổ nghề gốm Chu Đậu – bà Bùi Thị Hý – cũng là một người phụ nữ sống từ thế kỷ XV - Bà là Nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam. Hơn 500 năm trước, người phụ nữ Việt Nam đã có thể tạo nên những giá trị lớn lao như vậy.

Bà Nguyễn Thị Nga tặng bình gốm Chu Đậu vẽ vàng kim cho Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev

Tinh thần khởi nghiệp cũng được chúng tôi tiếp tục với những dự án mới. Gần đây nhất là Tổ hợp công viên giải trí BrightPark tại Ninh Bình.

Tôi vẫn nói với đội ngũ của mình rằng đây là một “dự án khởi nghiệp”. Mục tiêu của dự án không chỉ là kinh doanh, mà còn là mang đến những không gian vui chơi hiện đại cho các gia đình Việt Nam, để trẻ em Việt có thể tận hưởng niềm vui ngay tại quê hương mình.

Khi chứng kiến hàng chục nghìn du khách và các em nhỏ vui chơi tại BrightPark trong dịp Xuân vừa qua, tôi cảm thấy hạnh phúc bởi những điều mình đang làm thực sự có ý nghĩa.

Tổ hợp công viên giải trí BrightPark – Ninh Bình﻿

PV: Với một hệ sinh thái đa ngành như vậy, tầm nhìn của BRG trong giai đoạn tới là gì thưa Bà?

Madame Nguyễn Thị Nga: Nhiều người hỏi tôi rằng BRG hoạt động trên nhiều lĩnh vực như vậy có sợ bị phân tán không?

Thực ra, chúng tôi không làm các lĩnh vực đó một cách rời rạc.Từ golf, khách sạn, vui chơi giải trí, bất động sản, bán lẻ, sản xuất đến thương mại - tất cả đều là những mảnh ghép trong một hệ sinh thái nhằm phục vụ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

Trong hành trình phát triển, tôi luôn cố gắng học hỏi từ những tinh hoa của thế giới.

Từ Nhật Bản, tôi học về quản trị chất lượng và kỷ luật vận hành. Từ Mỹ, tôi học về tầm nhìn chiến lược và tư duy phát triển quy mô lớn. Từ châu Âu, tôi học về phát triển bền vững và bảo tồn giá trị văn hóa.

Nhưng học không phải để sao chép, điều quan trọng là chuyển hóa những bài học đó thành giải pháp phù hợp với con người và văn hóa Việt Nam, để vừa hội nhập quốc tế vừa giữ gìn bản sắc.

Trong giai đoạn tới, BRG sẽ tập trung vào ba định hướng lớn:

Phát triển xanh và bền vững

Nâng tầm chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông qua hợp tác quốc tế

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong toàn hệ sinh thái

Điều tôi mong muốn nhất là khi nhìn lại, thế hệ sau có thể tự hào về những giá trị và di sản mà BRG đã góp phần kiến tạo.

Bà Nguyễn Thị Nga cùng các lãnh đạo VAWE chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - Tiến sĩ Ngozi Okonjo-Iweala

PV: Thưa Bà, với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, nhân dịp đầu Xuân mới và tháng Ba – tháng tôn vinh phụ nữ, Bà muốn gửi gắm điều gì tới các nữ doanh nhân Việt Nam cũng như các bạn trẻ đang trên hành trình khởi nghiệp??

Madame Nguyễn Thị Nga

Trong quá trình tham gia các hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp, tôi có cơ hội gặp gỡ rất nhiều nữ doanh nhân trên khắp cả nước. Điều khiến tôi luôn cảm phục ở họ là sự bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và nghị lực vượt qua thử thách.

Phụ nữ làm kinh doanh thường không quá ồn ào, nhưng lại kiên trì xây dựng doanh nghiệp từng ngày. Nhiều nữ doanh nhân vừa điều hành doanh nghiệp, vừa chăm lo gia đình, đồng thời gánh trên vai trách nhiệm với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người lao động.

Tôi tin rằng phụ nữ có một sức bền rất đặc biệt. Trong kinh doanh, chúng ta không chỉ suy nghĩ bằng lý trí mà còn cảm nhận bằng trái tim. Chính sự thấu cảm đó giúp xây dựng những doanh nghiệp không chỉ phát triển về kinh tế mà còn nhân văn, có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Với các nữ doanh nhân Việt Nam, tôi mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng lớn, không ngừng học hỏi và dám bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, minh bạch và chuyên nghiệp.

Còn với các bạn trẻ đang khởi nghiệp, tôi muốn nhắn gửi rằng khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện của ý tưởng hay lợi nhuận, mà trước hết là hành trình rèn luyện bản lĩnh và trách nhiệm với xã hội. Đừng sợ bắt đầu từ những bước nhỏ; điều quan trọng là giữ được khát vọng, tinh thần học hỏi và sự kiên trì theo đuổi mục tiêu dài hạn.

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội. Tôi tin rằng thế hệ doanh nhân trẻ của Việt Nam, trong đó có nhiều phụ nữ trẻ tài năng, sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng và góp phần kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.