Sắp thảm nhựa tạo nhám, chống trơn trượt cao tốc Nội Bài - Lào Cai

TPO - Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam sẽ tiến hành thảm lại mặt đường của cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên toàn tuyến. Đặc biệt, mặt đường mới sẽ là loại bê tông nhựa tạo nhám có thể chống trơn trượt và thoát nước thẳng xuống mặt đường. Theo tính toán của tư vấn, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.400 tỷ đồng.

Cụ thể, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện nay đang triển khai dự án mở rộng đoạn tuyến từ phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) đến đoạn phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) từ 2 làn lên 4 làn xe, với chiều dài hơn 121 km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Cùng với việc mở rộng, mặt đường đoạn tuyến này sẽ được thảm đồng bộ, bao gồm cả phần mặt đường mở rộng và mặt đường hiện hữu.

Đến nay, một số điểm của dự án đã bắt đầu thảm mặt đường. Đáng chú ý, loại mặt đường của đoạn tuyến này được nâng cấp từ mặt đường bê tông nhựa thông thường như hiện nay thành bê tông nhựa rỗng, tạo nhám. Loại mặt đường này sẽ khắc phục được tình trạng nước chảy tràn trên mặt đường, dễ gây trơn trượt như hiện nay. Đây là loại mặt đường có đặc tính kỹ thuật như mặt đường của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hay Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Về kế hoạch cải tạo, nâng cấp mặt đường đoạn tuyến còn lại, từ Nội Bài (Hà Nội) lên đến phường Yên Bái (Lào Cai), với chiều dài 123 km, VEC cho biết đang lên kế hoạch triển khai.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang nâng cấp.

VEC cho biết, theo quy định hiện hành, thời hạn sửa chữa các lớp áo đường đối với mặt đường bê tông nhựa là 5 năm. Sau gần 12 năm đưa vào khai thác (từ tháng 9 năm 2014), đoạn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ Hà Nội đến Yên Bái có lưu lượng xe cao, đặc biệt là tỷ lệ xe tải.

Theo thống kê, đến nay số trục xe tiêu chuẩn tích lũy đã đạt khoảng 8 triệu xe/làn. Hiện tại, lưu lượng trung bình ngày theo từng đoạn đạt từ 10.000 - 30.000 xe/ngày đêm, trung bình trên cả đoạn khoảng 20.000 xe/ngày đêm.

"Qua thời gian dài khai thác, trên tuyến xuất hiện một số hư hỏng mặt đường làm giảm năng lực thông hành và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn khai thác và thực hiện kế hoạch quản lý khai thác, hàng năm, chủ đầu tư đã chủ động lập kế hoạch và thực hiện công tác duy tu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ theo quy định. Tuy nhiên đến nay, việc sớm sửa chữa kết cấu mặt đường theo hình thức sửa chữa lớn trên toàn bộ mặt đường (đại tu) để nâng cao chất lượng mặt đường, nâng cao năng lực thông hành là rất cần thiết, phù hợp với quy định", VEC cho hay.

Về kết cấu mặt đường, VEC sẽ sử dụng loại mặt đường bê tông nhựa tạo nhám cho đoạn Nội Bài - Yên Bái như đoạn tuyến Yên Bái - Lào Cai nói trên để đảm bảo yêu cầu khai thác tốc độ đồng bộ 100km/h. VEC cho hay, theo tính toán của tư vấn, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.400 tỷ đồng.

Về thời gian thực hiện, theo quy định hiện hành, dự án được triển khai theo hình thức thiết kế 2 bước (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công) hoặc 3 bước (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công). Để triển khai sớm, VEC dự kiến thực hiện dự án theo 2 bước. Kế hoạch thực hiện dự kiến: Phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thi công trong năm 2026; triển khai thi công vào đầu năm 2027 và hoàn thành thi công trong năm 2027.

Ông Nguyễn Thế Cường - Phó Tổng Giám đốc VEC - cho hay, sau quá trình tái cơ cấu và được bổ sung vốn, VEC đang triển khai nhiều dự án. "Trong các dự án VEC triển khai, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cao tốc Nội Bài - Lào Cai vì đây là tuyến đường quan trọng, có tác động lớn đến các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc - nơi điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống người dân còn nhiều khó khăn", ông Cường nói.