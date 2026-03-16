Từ bản sắc doanh nghiệp đến sức mạnh nội sinh của quốc gia

Văn hóa doanh nghiệp được nuôi dưỡng, lớn lên trong dòng chảy văn hóa dân tộc, cùng bồi đắp và gìn giữ. Khi một doanh nghiệp phát triển dựa trên những giá trị bền vững, thành công của họ không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh doanh, mà còn bằng những đóng góp âm thầm nhưng sâu sắc vào bản sắc và nội lực của quốc gia.

SHB kiên định với sứ mệnh lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt

Ngay trong những tháng đầu năm Bính Ngọ, nhiều chương trình văn hóa đặc sắc của đài truyền hình, báo chí mang đậm nét truyền thống dân tộc đã được lên sóng. Trong dòng chảy đó, một chương trình đặc biệt chào xuân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dành cho cán bộ nhân viên cũng thu hút sự quan tâm lớn và tạo bất ngờ thu cho công chúng, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. SHB cũng được biết tới qua nhiều chương trình/sự kiện lớn về văn hóa tổ chức, đồng hành cùng đất nước như Ngày hội Văn hóa với chủ đề “Vững bước vào kỷ nguyên mới”, hay chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh, cùng nhiều dấu ấn đồng hành tại các sự kiện quốc gia khác.

Với nhiều chuyên gia, những sự kiện này không đơn thuần là hoạt động nội bộ, gắn kết hay chương trình thương hiệu mà còn là cách một doanh nghiệp thể hiện bản sắc văn hóa của mình, đồng thời đồng hành trong dòng chảy phát triển văn hóa - xã hội.

Doanh nghiệp vững bản sắc, quốc gia thêm nội lực

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về “Phát triển văn hóa Việt Nam” nhiều lần nhấn mạnh: “Văn hóa, con người là nền tảng”. Để đất nước phát triển bền vững, văn hóa không chỉ là “nền tảng tinh thần” mà phải trở thành nền tảng thực chất của phát triển. Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, hiện đại chính là điều kiện để hình thành những con người có trách nhiệm và sáng tạo.

Ở góc độ vi mô, mỗi doanh nghiệp có thể được xem như một “tế bào” của nền kinh tế. Khi từng doanh nghiệp xây dựng được một nền văn hóa vững vàng – tôn trọng con người, khuyến khích đổi mới sáng tạo, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội – thì tổng hòa của những “tế bào” ấy sẽ tạo nên diện mạo của một nền văn hóa kinh doanh mang bản sắc quốc gia.

SHB lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam”.

Những doanh nghiệp phát triển trên nền tảng văn hóa mạnh mẽ không chỉ tạo ra sản phẩm, dịch vụ chất lượng, mà còn góp phần nâng tầm hình ảnh và thương hiệu quốc gia. Khi đó, văn hóa doanh nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp “đi nhanh hơn, xa hơn”, mà còn trở thành một trụ cột giúp quốc gia tích lũy nội lực, vững vàng bước vào kỷ nguyên hội nhập và cạnh tranh toàn cầu.

Từ góc nhìn ấy, các chương trình của doanh nghiệp như SHB không chỉ là hoạt động nội bộ. Đó là một lát cắt cho thấy cách một doanh nghiệp Việt Nam ý thức về vai trò của mình trong hành trình phát triển của đất nước.

“Khởi” - chương trình chào xuân 2026 của SHB thu hút sự chú ý từ công chúng

Khi một tổ chức coi “Tâm” là gốc rễ, coi con người là trung tâm và coi văn hóa là nền tảng, thì mỗi bước tăng trưởng không chỉ là những con số trên báo cáo tài chính, mà còn là sự tích lũy những giá trị bền vững cho xã hội. Và khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam xây dựng được bản sắc văn hóa riêng – vững vàng, nhân văn và tiến bộ – thì bản sắc quốc gia cũng được bồi đắp từ chính những nền tảng ấy.

Trong dòng chảy vươn mình, SHB đặt con người và văn hóa là nền tảng; công nghệ, đổi mới là động lực bứt phá; và phát triển bền vững, ngân hàng xanh là mục tiêu dài hạn, tạo nên các giá trị trường tồn cùng đất nước trong kỷ nguyên giàu mạnh thịnh vượng.

Văn hóa doanh nghiệp hòa chung nhịp đập với văn hóa dân tộc

Đằng sau các sự kiện nổi bật của SHB không chỉ là những ý tưởng sáng tạo trong tổ chức sự kiện, mà là nền tảng văn hóa đã được bồi đắp suốt hơn ba thập kỷ hình thành và phát triển. Trong hơn 32 năm qua, ngân hàng này đã từng bước xây dựng và lan tỏa một bản sắc văn hóa doanh nghiệp độc bản, với sáu giá trị cốt lõi: “Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm”. Trong đó, “Tâm” được xem là gốc rễ, là điểm khởi đầu để phát triển và kết nối các giá trị còn lại. Hệ giá trị ấy không chỉ là kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh, mà còn trở thành chuẩn mực ứng xử trong cách SHB đồng hành cùng khách hàng, đối tác và đội ngũ nhân sự của mình.

Một doanh nghiệp có nền văn hóa mạnh không chỉ tạo ra hình ảnh tích cực bên ngoài, mà còn hình thành nội lực bền vững bên trong. Văn hóa của SHB được xây dựng trên sự tiếp nối những giá trị truyền thống của dân tộc như nghĩa tình, đồng lòng, trọng chữ tín, đồng thời kết hợp với tư duy hiện đại và tinh thần đổi mới. Chính sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy đã tạo nên một môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng niềm tự hào nội tại cho mỗi cán bộ nhân viên.

Văn hóa doanh nghiệp trở thành sức mạnh kết nối hàng nghìn CBNV SHB trong hành trình vươn xa.

Khi con người được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, được trao cơ hội học hỏi, thăng tiến và được ghi nhận xứng đáng, họ sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn, hiệu quả hơn và gắn bó lâu dài hơn. Hiệu quả kinh doanh vì thế không chỉ đến từ công nghệ hay nguồn vốn, mà còn từ sự cộng hưởng của niềm tin, sự tận tâm và khát vọng cống hiến.

Và khi hàng nghìn con người cùng chia sẻ một hệ giá trị chung, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, những đóng góp của họ sẽ không chỉ dừng lại trong phạm vi doanh nghiệp. Những giá trị ấy lan tỏa ra xã hội, hòa vào dòng chảy văn hóa và phát triển của đất nước.

Từ sự hòa mình của SHB nói riêng và doanh nghiệp nói chung trong gìn giữ và phát triển văn hóa, bám sát Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, văn hóa giờ đây không đứng sau kinh tế, mà song hành và dẫn dắt kinh tế. Khi văn hóa doanh nghiệp hòa chung nhịp đập với văn hóa dân tộc, đó chính là lúc nền tảng phát triển của đất nước trở nên bền chắc hơn bao giờ hết.