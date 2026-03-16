Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Ngân hàng SCB lần đầu xử lý tài sản thế chấp của bà Trương Mỹ Lan

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong đợt đầu tiên, SCB công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản, tương ứng 12 tài sản bảo đảm đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để định giá, đấu giá theo quy định. Danh mục tài sản gồm bất động sản, phương tiện vận tải và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang…

Ngày 16/3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB - mã chứng khoán: SCB) thông báo triển khai kế hoạch xử lý 8 mã tài sản theo phán quyết của Tòa án nhân dân TPHCM tại bản án hình sự sơ thẩm số 157/2024/HSST ngày 11/4/2024, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM theo bản án hình sự phúc thẩm số 1125/2024/HSPT ngày 3/12/2024.

SCB cho biết, thực hiện phán quyết của tòa án về việc giao khối tài sản bảo đảm của vụ án Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác theo bản án 157/2024/HS-ST, bản án 1125/2024/HS-PT cho SCB quản lý, xử lý theo hợp đồng thế chấp đã ký theo đúng quy định pháp luật.

Việc thực hiện phán quyết của tòa án có sự giám sát của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03), Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. SCB đã từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết dưới sự hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ban Kiểm soát đặc biệt SCB và các cơ quan ban ngành, để sẵn sàng nguồn lực cho công tác xử lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đợt đầu tiên, SCB đã công bố kế hoạch xử lý 8 mã tài sản, tương ứng 12 tài sản bảo đảm đã hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục định giá, đấu giá theo quy định của pháp luật.

2.jpg
Bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân trong một lần ra tòa. Ảnh: Tân Châu.

Danh mục tài sản gồm bất động sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, phương tiện vận tải và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa tiêu dùng bao gồm quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang (tương ứng khoảng 8.521 chi tiết sản phẩm) và các loại hàng tồn kho khác (tương ứng khoảng 370.859 chi tiết sản phẩm)...

SCB thông tin, để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho các bên, SCB triển khai theo 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, SCB lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu có năng lực chuyên môn. Đơn vị tư vấn này sẽ hỗ trợ SCB khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và giúp SCB lựa chọn được Nhà thầu xử lý tài sản bảo đảm có năng lực nhất.

Trong giai đoạn 2, SCB lựa chọn đơn vị xử lý tài sản bảo đảm là đơn vị có năng lực tổ chức định giá, đấu giá... đảm bảo triển khai đấu giá công khai minh bạch và theo đúng quy định pháp luật nhằm thu hồi tối đa giá trị tài sản bảo đảm để khắc phục thiệt hại của vụ án.

“Đây là một trong những dự án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm chỉ đạo kịp thời các biện pháp, giải pháp để thu hồi tài sản liên quan đến vụ án”, thông báo của SCB nêu.

Để triển khai kịp thời các nội dung chỉ đạo nêu trên, trong năm 2025 SCB đã bắt tay ngay vào việc rà soát, phân loại, triển khai thủ tục xác lập quyền quản lý, xử lý đối với 1.120 mã tài sản... Đồng thời, triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để xác định quyền và trách nhiệm của SCB đối với việc được giao quản lý, xử lý 1.120 mã tài sản như bản án đã tuyên giao, khối lượng công việc triển khai rất nhiều, phức tạp và chưa từng có tiền lệ...

Duy Quang
Xem thêm

Cùng chuyên mục